تزيد وزنك.. 5 أطعمة صحية يحتاجها الجسم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: تحتوي بعض الأطعمة على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم يوميًا مثل الحديد والألياف وأوميجا 3 وغيرها، وفي الوقت نفسه، تضم عددًا كبيرًا من السعرات الحرارية التي تؤدي إلى زيادة الوزن. لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

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