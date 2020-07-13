رانيا يوسف تبدأ في نشر صور المتحرشين بها: "الرسايل فيها ألفاظ خادشة"

علاقات و مجتمع

في إطار الحملة التي أطلقتها الفنانة رانيا يوسف، تحت اسم "افضح متحرش"، لنشر عدد من المحادثات والصور والشخصية لمن يتحرش بها بألفاظ خارجها، عقب هجومها على المتحرشين، قررت الفنانة نشر صور وأسماء هؤلاء الأشخاص، عبر خاصية" الاستوري" على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وشاركت الفنانة صورهم وأسماءهم، معلقة: "تم الاكتفاء بنشر الصور والأسماء، وسيتم الاحتفاظ بالرسائل لما تحويه من ألفاظ خادشة وتقديمها لمباحث الإنترنت".

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وكان أحد متابعيها تقدم بالاعتذار لها، حيث نشر عبر خاصية "إستوري"، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، محادثة لشخص يعتذر لها عما بدر منه على الإساءة ضدها.

وقال خلال رسالته: "أستاذة رانيا، أرجوكي اقبلي اعتذاري، وأنا متأسف جدا لحضرتك، بس أرجوكي أنا بيتي هيتخرب، أرجوكي اقبلي اعتذارى".

وعلقت رانيا يوسف علي اعتذار الشاب: "مش عيب إن الواحد يغلط ويعتذر، وإحنا بنقبل الاعتذار، والحمدلله إن الحملة بدأت تجيب نتائجها، والناس تحس إنها بتغلط في حق ناس آخرين، وبتاخذ حق مش من حقها".

وكانت أكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها قررت فضح المتحرشين بها، وهو ما دفعها إلى نشر صور بعض من تطاولوا عليها في رسائل خاصة على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأضافت الفنانة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "إم بي سي مصر": "بيكتبوا كلام بيشيب، وبيكتبوا رسائل بتشيب، عندي حالة ذهول من الرسائل دي".

وتابعت، أنها تحدثت عن هذا الأمر من قبل، لكنه تفاقم، دون عقاب للمتحرشين، وهو ما دفعني لفضحهم: "لو على اللبس هناخد بالنا منه، طب والأطفال والرجالة، وجتلي رسايل إن رجالة بيتحرشوا برجالة، وفي طفلة اتحرشوا بيها ورموها من فوق السطح".