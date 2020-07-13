الامارات | 411 حيواناً مولوداً في حديقة العين خلال 6 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن 411 حيواناً مولوداً في حديقة العين خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبلت حديقة الحيوانات في العين 411 مولوداً خلال النصف الأول من العام الجاري، تصدرها الغزال العربي بعدد 63 غزالاً، ضمن برامج الإكثار الطبيعية التي تنتهجها للحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض ورعايتها بأفضل المعايير البيطرية.

وأكد مدير قسم رعاية الحيوانات في الحديقة، مياس أحمد القرقز، أن الحديقة تحافظ على الوتيرة المتزنة والمنسجمة مع معايير الإكثار العالمية وفق أفضل الممارسات، مشيراً إلى أن «برامج الإكثار سابقاً كانت تُقاس بكمية الحيوانات التي يتم استيلادها في الأسر دون النظر إلى أهميتها وحالتها في البرية، وكذلك الأولويات من حيث درجة التهديد بالانقراض أو حتى إلى نوعية هذه الحيوانات وحالتها الصحية والجينية، أما

اليوم أصبحت برامج الإكثار علمية، من حيث تحديد الأولويات والمستهدفات، واختيار الطرق والتقنيات المناسبة التي تضمن النوعية المطلوبة من حيث الحالة الصحية والتنوّع الجيني، وقدرة الحيوانات على التكيف والتعايش مع الظروف الطبيعية في البرية».

وأوضح مدير قسم رعاية الحيوانات أنه «من الناحية العملية طبّقت الحديقة العديد من الإجراءات والأساليب العلمية لتحسن جودة برامج الإكثار، إذ أدخلت دماء جديدة للقطعان بهدف زيادة الأصول الوراثية والتنوّع الجيني لها، وهذا ينعكس إيجاباً على حالتها العامة وقدرتها على التعايش والتوالد».

Advertisements

مياس القرقز:

• «الحديقة طبقت العديد من الإجراءات والأساليب العلمية لتحسن جودة برامج الإكثار».

• 63 غزالاً عربياً مولوداً استقبلتها الحديقة منذ مطلع 2020.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news