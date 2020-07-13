الامارات | 6 أسابيع من التسلية العائلية في «نخلة جميرا»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد «ذي بوينت» في «نخلة جميرا»، لستة أسابيع من التسلية العائلية والعروض الخاصة على المأكولات والفعاليات الترفيهية الموسيقية، بما فيها عروض الألعاب النارية المذهلة على مدار ثلاث أيام ضمن الاحتفالات «بمفاجآت صيف دبي 2020». وبموقعه الفريد على الواجهة البحرية، يشتهر «ذي بوينت» بأجوائه وخياراته المتنوّعة من المأكولات العالمية، ويقدم لزوّاره عروض «اشترِ واحدة واحصل على الثانية مجاناً» من 12 إلى 18 يوليو، إلى جانب مهرجان الألعاب النارية الليلية الرائعة من 16 إلى 18 يوليو. ويستضيف «ذي بوينت» أيضاً مجموعة من العروض الموسيقية كل خميس وجمعة وسبت، خلال «مفاجآت صيف دبي». كما تقام عروض الألعاب النارية في عطلة نهاية الأسبوع، خلال «مفاجآت صيف دبي» الساعة 8:30 مساءً كل ليلة من 16 إلى 18 يوليو. فيما يتم تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي، كما يقدم موسيقيون في «ذي بوينت» كل مساء من التاسع من يوليو إلى 29 أغسطس، عروضاً في المطاعم وعلى امتداد الممشى من الساعة الرابعة عصراً إلى 10 مساءً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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