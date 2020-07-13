الامارات | «أوبرا متروبوليتان» تبث حفلات مباشرة من مواقع خلابة

شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبرا متروبوليتان» تبث حفلات مباشرة من مواقع خلابة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم نجوم الأوبرا، مثل: آنا نتريبكو وديانا دامراو وجوناس كوفمان، حفلات موسيقية عبر البث المباشر من مواقع في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، ضمن سلسلة حفلات أعلنتها أوبرا متروبوليتان في نيويورك، أول من أمس.

وقال مدير أوبرا متروبوليتان، بيتر جيلب، في مؤتمر صحافي، إن «فرقة الأوبرا قررت تجربة شيء جديد عبر اختيار مواقع خلابة».

وجاء في بيان للأوبرا أن «عدسات الكاميرات ستركز على تصوير عروض الفنانين، والتفاصيل المعمارية للمواقع».

وسيبدأ الفنان الألماني جوناس كوفمان، السلسلة بحفل مباشر من دير بولينج ببافاريا في 18 يوليو الجاري.

وستشدو مغنية الأوبرا الروسية النمساوية آنا نتريبكو، في قصر ليختنشتاين بفيينا في 10 أكتوبر المقبل، وبعدها بأسبوعين ستغني السوبرانو ديانا دامراو، وزميلها جوزيف كاليخا في مالطا.

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وستبث عروض أيضاً للمشاهدين، من مواقع، من بينها واشنطن ونيويورك وبرلين.

وكانت أوبرا متروبوليتان، التي أغلقت منذ منتصف مارس الماضي، أعلنت في الآونة الأخيرة أنها لن تفتح مرة أخرى قبل 31 ديسمبر المقبل.

ووفقاً للتقديرات، ستخسر متروبوليتان إيرادات تصل إلى ملايين الدولارات.

الكاميرات ستركز على تصوير عروض الفنانين، والتفاصيل المعمارية للمواقع.

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