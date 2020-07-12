علاقات و مجتمع
بينما يحتفل الجميع بالعُرس، سقطت العروسة مغشيا عليها، واعتقد البعض أنها قد تكون مرهقة ولكنها فارقت الحياة، هذا ما حدث مع عروس روسية.
ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، توفيت عروس في مقتبل العمر فجأة، أثناء إقامة حفل زفافها في موسكو، لسبب لا يخطر على بال، الأمر الذي شكل صدمة للمدعوين والعريس السيئ الحظ.
ونقل الموقع عن صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس"، أن الوفاة حصلت فجأة نتيجة الحساسية التي تسببت بها المكسرات التي تم تقديمها للعروس والمدعوين أثناء حفل العشاء الذي أقيم بمناسبة الزفاف.
الصحيفة أكدت أن سبب الوفاة إن المتوفاة كانت تعاني منذ الطفولة من حساسية مفرطة من كل أنواع المكسرات، وأبلغ أقارب الفتاة هذا الأمر للموظفين عندما حجزوا أطباقا لإقامة مأدبة الزفاف، لكن اتضح لاحقا، أن أطباقا من حلويات على الطاولات كانت تحتوي على قطع من المكسرات.
وقال أقارب العروس الضحية، إنه قبل وقوع المأساة الفاجعة، أكلت العروس بضع قطع من الحلويات، وبعدها بدأت تشعر بالاختناق.
وأفادت وسائل إعلام روسية، أن عروسا تبلغ من العمر 25 عاما توفيت الليلة الماضية في موسكو خلال مأدبة زفافها، بعدما أصيبت بعارض مفاجئ في حفل الزفاف، ولم يتمكن الأطباء الوافدون من مساعدتها وإنقاذ حياتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب المكسرات.. وفاة عروس أثناء حفل زفافها ولم يستطع أحد إنقاذها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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