وصفة سهلة لتحضير تورتة الكريب في المنزل

مطبخ

تورتة الكريب من الحلوى التي اكتسبت شعبية كبيرة على مدار السنوات الماضية، وتبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، للاستمتاع بمذاقها المميز.

وفيما يلي، خطوات إعداد تورتة الكريب، على طريقة غادة التلي، مقدمة برنامج في قناة "سي بي سي سفرة".

مقادير تورتة الكريب

- ملعقة ونصف من الكاكاو

- بيضة

- كوب دقيق إلا ملعقة ونصف

- كوب ونصف كوب لبن

- شوكولاتة سائلة.

- فانيلا

- كريمة مخفوقة

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- موز

- فراولة

- لوز شرائح محمص

طريقة تحضير تورتة الكريب

- خلط الدقيق البيض والفانيليا والكاكاو واللبن.

- إحضار "طاسة" مع وضع نقطة زيت، ثم وضع ملعقة كبيرة من الخليط، وتركها على النار لمدة دقيقة، ثم تقلب على الوجه الآخر.

- تكرار نفس الأمر لعمل 20 راق من الكريب.

- وضع أول راق للكريب، ثم دهنه بالشوكولاتة، ثم يوضع فوقه الموز أو الفراولة، ويكرر الأمر حتى انتهاء عدد الراقات.

- يٌفضل تزيين الوجه بالكريمة المخفوقة والفراولة واللوز.