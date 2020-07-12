بأقل مجهود وفي خطوتين.. طريقة عمل صينية فولية

مطبخ

كتب: هن - 09:58 م | الأحد 12 يوليو 2020

تسعى الأمهات للبحث عما هو جديد لأسرتها، وتعتبر الفولية، من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، والتي لا تتطلب مجهودا كبيرا لإعدادها. وإليك طريقة عمل فولية، على طريقة الشيف الشربيني. مقادير فولية فول مدشوش كزبرة خضراء عصير طماطم Advertisements ثوم بصل زيت كزبرة ناشفة ملح كمون فلفل ماء طريقة تحضير فولية - يفرم البصل و الطماطم و الثوم وتضاف الصلصة مع ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة. - ثم يوضع الفول مع الخليط و الماء على النار ليغلي، ثم يضاف إلى خليط الطماطم والكزبرة الخضراء، وتقدم بالهنا.

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