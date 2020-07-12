3 مخاطر لارتداء الكمامة خلال ممارسة الرياضة في "الجيم"

صحة

امتداد أشهر الحظر، والتواجد بالمنازل لعدة أشهر، في محاولات لتجنب تفشي عدوى الكورونا، ترك خلفه العديد من الآثار الجانبية، أبرزها زيادة الوزن، الذي عانى منه الكثير وخاصة السيدات التي باتت تبحث عن وصفات وتمرينات رياضية للحد من الزيادة والوصول للقوام الأنثوي الرشيق.

ومع إعادة فتح الصالات الرياضية، قررت الكثير العودة لها على الرغم من عدم انتهاء الأزمة، بشرط الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأهمها ارتداء الكمامات الطبية.

إلا أن الأمر هو الآخر قد يسبب لهم بعض المشاكل الصحية، بسبب ارتدائها خلال ممارسة الرياضة.

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مخاطر ارتداء الكمامة داخل الجيم

من جانبه، يقول الدكتور أمجد الحداد أستاذ الحساسية والمناعة، إن الكمامة مخاطر صحية كبيرة عند ارتداءها خلال ممارسة الرياضة. وأوضح "حداد" خلال حديثه لـ "هن" تلك المخاطر، كالتالي:

تقليل نسبة الأوكسجين الداخلة للجسم.

صعوبة التنفس.

التأثير السلبي على القدرة العضلية.

واستطرد الطبيب حديثه، ناصحًا: "لو الجيم مساحته كبيرة وفي تباعد يفضل عدم ارتداء الكمامة نهائي عشان متأثرش على التنفس".

وتابع: "لو مفيش تباعد يبقى مفيش قدامنا غير أننا تلبسها لأن خطر الكورونا أشد من خطر صعوبة التنفس المؤقت".