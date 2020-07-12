يحتوي على فيتامين D.. هذا ما يفعله تناول جلد السمك بجسمك



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تمثل الأسماك مصدر غني للبروتين الحيواني المفيد للصحة، ويتناول البشر ما يقرب من 150 مليون طن من الأسماك حول العالم.

وتوصي إدارة الغذاء والدوراء (FDA) بتناول الأسماك ما بين 2-3 مرات في الأسبوع، لفائدتها الغذائية الكبيرة، واحتوائها على عناصر الحديد وأوميجا 3.

وجلد الأسماك يحتوي على فوائد عدة لا تقل أهمية عن لحمه، وتم تناوله عبر التاريخ بأمان كوجبة خفيفة، في بلدان وثقافات مختلفة، بحسب ما أوضح موقع "healthline".

ويحتوي السمك أيضًا على عناصر غذائية متعددة وهي، البروتين، الاحماض الدهنية أوميجا -3، فيتامين د، فيتامين هـ، اليود، السيلينيوم، التورين

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ويساعد البروتين في تعزيز المناعة، وبناء الأنسجة بجسم الإنسان مثل العضلات، كما يساعد خفض مخاطر بعض الاضطرابات مثل، توقف النمو، وانخفاض مستويات الحديد.

أما الأوميجا 3، فتساعد على ارتفاع تحسين الصحة، وحماية القلب، وتقليل خطر الإصابة بأمراض الدماغ.

ويساعد الكولاجين وفيتامين E في وجلد السمك على تحسين صحة البشرة، وترطيبها، وتحسين علامات الشيخوخة.

كما يدعم فيتامين هـ صحة البشرة ويحمها من الآثار الضارة للشمس، وتحسين أعراض بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما.