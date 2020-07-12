بعد العزل المنزلي.. 5 نصائح لفقدان الوزن (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: أدى العزل المنزلي إلى زيادة الوزن بشكل ملحوظ لدى البعض نتيجة الجلوس فترات طويلة دون حركة وتناول كميات كبيرة من الطعام، ومع انتهاء فترة العزل، يسعى الكثيرون إلى فقدان الوزن بشكل سريع. لمزيد من التفاصيل .. اضغط هنا

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