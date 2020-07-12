ماذا يحدث لجسمِك عند تناول حبوب منع الحمل يومياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

تلجأ العديد من السيدات إلى تناول حبوب منع الحمل يوميًا، لأنها الوسيلة الأكثر فعالية بنسبة 99.9 بالمائة عند استخدامها بشكل صحيح وبإنتظام دون نسيان، ولكن ماذا يحدث بجسمك عند تناوله يوميًا، حسب ما جاء في موقع " the list".

يساعد على مكافحة حب الشباب:

تكافح حبوب منع الحمل حب الشباب والرؤوس السوداء عن طريق زيادة الأندروجينات المسوؤل عن تعزز انتاج هرمون الزهم، وهي مادة دهنية موجودة في زيوت الجسم الطبيعية، حيث يعمل الاستروجين والبروجستين على الحد من تراكم الزهم في الغدد مما يؤدي إلى تقليل ظهور حب الشباب.

تكسب الوزن:

يسبب الإستروجين زيادة الوزن أو الشعور بالانتفاخ طوال الوقت، لأن الهرمون يرتبط بزيادة الشهية واحتباس السوائل، بحسب ما ذكرت دكتورة التغذية بيترا كيسي، مؤكدة أن غالبية زيادة الوزن التي تسببها حبوب منع الحمل ليست في العادة سوى آثار جانبية مؤقتة.

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تحدث تغييرات في الرؤية:

تسبب حبوب منع الحمل تغييرات في الرؤية بسبب التغيرات الهرمونية، حيث أكد الدكتورة مينا ماسارو جيوردانو أن النساء اللواتي يتناولون حبوب منع الحمل يعانون من ضعف في الرؤية وأوضحت أن ذلك لأن الإستروجين يحتوي على مضاد للإلتهابات الذي يسبب في الجفاف للعين، ويؤدي إلى ضعف الرؤية.

تكبير الثدي:

إذا كنتِ تتناولين وسائل منع الحمل يوميًا، فقد تلاحظين تغير في حجم الثدي، لإحتوائه على هرمون الاستروجين، بحسب ما ذكرت الدكتورة كريستين ماسترسون، ولكنها ستكون تغيرات مؤقتة فكلما زادت فترة تناولك للحبوب كلما بدأت الآثار الجانبية في التلاشي.

تزيد خطر الإصابة بسرطان الثدي:

كشفت دراسة نشرت في مجلة New England Journal of Medicine أن النساء اللواتي تناولن حبوب منع الحمل لديهم خطر الإصابة بسرطان الثدي.