توقيتات مهمة في حياة مصاب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

يزداد تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم ولم يستطع العلماء إلى الآن إيجاد مصل نهائي يتم الإعتماد عليه في علاج المصابين، ومازالت التجارب السريرة جارية إلى الآن.

نشر موقع "health" مجموعة من المعلومات والتوقيتات المهمة في حياة مصاب فيروس كورونا أثناء مرضه وبعد تعافيه، ومتي يستطيع العودة لحياته الطبيعية مرة أخرى.

تختلف فترة احتضان المرض من شخص لآخر، ولكن بعد أشهر متعددة من الدراسات العلمية وجمع البيانات، أصبح هناك خبرة لدى الأطباء والباحثين حول المدة التي يستغرقها مريض كورونا حتى التعافي والخروج من العزل.

متى تظهر أعراض COVID-19 الأولى؟

ليس كل من يصاب بفيروس كورونا تظهر عليه الأعراض، وتقول منظمة الصحة العالمية أن 80 في المائة من الإصابات كانت دون أعراض، على عكس أشخاص ظهر عليهم أعراض حمى ورعشة وسعال وآلام بالعضلات، وضيق وصعوبة في التنفس، وفقدان حاستي الشم والتذوق، بالإضافة إلى الصداع والتهاب الحلق، والغثيان، والقئ.

تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أمريكا، أن الأعراض قد تظهر بعد 2-14 يوم من حمل الفيروس، وفقًا لدراسة أجراها علماء المناعة في الولايات المتحدة، حيث قاموا بتحليل أكثر من 180 حالة مصابة بالفيروس ووجدوا أنه في المتوسط يتسغرف الأمر أكثر من 15 يوماً حتى تظهر الأعراض.

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متى يسترد المصاب صحته؟

تعتمد فترة التعافي على حسب شدة المرض، وحسب الجهاز المناعي للجسم، ولكن علميًا يتعافى الجسم بعد أسبوعين تقريبًا، وقد يستغرق الأمر ستة أسابيع أو أكثر إلى حين الشعور بالتحسن.

ووفقًا لمركز السيطرة الأمريكي أن كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل القلب أو الرئة، أو مرض السكري، معرضين لخطر الإصابة بمضاعفات أكثر خطورة.

ما هو الثبات الفيروسي وكيف يؤثر على مسار المرض؟

من الممكن أن تطول فترة المرض لمدة زمنية طويلة، وتعود لـ"حالة الثبات الفيروسي" التي تنتج عن تعلق الفيروس بأنسجة الجسم، والتي تظهر إيجابية الفيروس عند اجراء المسحات المتكررة.

متى يمكن للمصاب الخروج والإختلاط بالأشخاص؟

يقول تشارلز بيلي، المدير الطبي للوقاية من العدوى في مستشفى سانت جوزيف ومستشفى ميشن في أورانج كاونتي ، كاليفورنيا، إن العدوى تكون معدومة بعد 10 أيام من حمل الفيروس، و15 يوم أو أكثر عند الأشخاص ذو المناعة الضعيفة، فمن المفترض أن تزيد فترة عزلهم عن أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، والإلتزام بإرتداء الكمامة.