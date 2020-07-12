مصدر يحسم الجدل حول ارتباط وائل كفوري بفنانة لبنانية شابة

علاقات و مجتمع

حسم مصدر مقرب من المطرب وائل كفوري، الجدل حول ارتباطه بالفنانة اللبنانية الشابة شيرين سايس، عقب نشرها رسالة غزل، تتضمن إعلانها عن حبها له مع صورتهما معا.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن الصورة قديمة للغاية، وملامح "كفوري" متغيرة عن الحالي، حيث إنه كثيف اللحية حاليا، كما أن الشيب انتشر في شعر رأسه بوضوح.

وأشار إلى أن الصورة التقطت في مناسبة عامة خلال إحدى الفعاليات القديمة، ولا يظهر عليه مشاعر رومانسية تجاهها، متابعا: "مجرد صورة مع زميلة عزيزة أو متابعة"، مؤكدا أن هذه مجرد شائعة.

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ومن جانبه، لم يعلق الفنان على المنشور، كما أن "سايس" ليست ضمن قائمة الأصدقاء التي يتابعها عبر "إنستجرام"، ما جعل جمهوره يعتقد أن نبأ الارتباط بها مجرد شائعة.

فنانة تثير الجدل حول ارتباطها بوائل كفوري

وقالت المغنية الشابة: "صرنا أنا وإياك أكتر من صحبة.. يا ضلي يا روحي"، مرفقة "إيموشن" قلب، وصورة تجمعها به، مطلة بأزياء بدون أكمام ومكشوفة الصدر، تجمع بين الأبيض والأسود، مع شعر أشقر منسدل، بينما أطل المطرب ببدلة كلاسيكية سوداء، وسط عشرات التعليقات المتسائلة عن ارتباطها وموعد الزفاف.

وكانت الإعلامية ريما، أعلنت عن انفصال وائل كفوري عن زوجته أنجيلا بشارة في 2019.