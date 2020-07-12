"عندها حرمان عاطفي".. خبير نفسي يحلل دوافع قتل طفلة 11 عاما لأخرى 4 أعوام

علاقات و مجتمع

جريمة قتل بشعة شهدتها منطقة بشتيل بمركز أوسيم في محافظة الجيزة، راحت ضحيتها طفلة عمرها لا يتعدى 4 أعوام على يد فتاة بلغت الـ11 عامًا، إذ استدرجتها في مدخل العمارة ونفذت فيها حكم الإعدام شنقًا.

رغم حداثة عمر الطفلة المتهمة إلا أنها تمكنت من تنفيذ مخططها متأثرة بما شهدته من مقاطع "القتل" عبر موقع "يوتيوب" فهي اعتادت مشاهدتها، وتسبب الجريمة البشعة في حالة من الغضب والرعب بسبب عمر المتهمة.

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ومن جانبه، حلل الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن دوافع قتل الطفلة لأخرى، يعود لحرمانها العاطفي وعدم شعورها بالأمان في المجتمع، وبالفعل الطفلة تعيش مع عمتها منذ انفصال والديها.

وتابع "فرويز"، في حديثه لـ"هن"، بأن الفتاة ربما اندفعت لتنفيذ جريمتها في حق الطفلة، بعدما رأتها مع والدتها تحنو عليها، فهذا ما جعلها تقدم على ذلك للانتقام من المجتمع في الطفلة.

واستطرد استشاري الطب النفسي، أنه لا بد من علاج الطفلة وتأهيلها نفسيًا ودعمها حتى تعود لحالتها الطبيعية، ويتم ذلك من خلال المؤسسة الإصلاحية التي يتم إيداعها بداخلها.

وكانت الطفلة المتهمة اعترفت أمام رجال المباحث بتنفيذها جريمتها قائلة: "خطفتها من جنب مامتها، ودخلت بيها العقار، خنقتها بإيدي، وبعدين علقتها في مشنقة، عملتها بسلك كهربا، واتعلمت طريقة عقدة المشنقة من الإنترنت".