حتى لا تفسد.. طرق تخزين المواد الغذائية

ماما

قد يلجأ البعض لشراء منتجات كثيرة بغرض التخزين خوفا من الخروج والإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلا أن كثرة المنتجات قد يجعلها تتلف إن لم تخزن بطريقة سليمة، ولذلك كل ما علينا القيام به أن نعرف القواعد الرئيسية لتخزين هذه المواد.

وتشرح الاختصاصية في سلامة الغذاء في الجامعة الأميريكة في بيروت ريم حمزة وفقا لـ"النهار" عن "أهمية التخزين الصحيح الذي يحافظ على النوعية والجودة ويضمن في الوقت نفسه الأمن وسلامة الغذاء ونعلم أن الناس تعتمد اليوم على مبدأ تخزين المواد الغذائية، لذلك من المهم أن تعرف شروط التخزين حتى تتفادى الوقوع في مشكلة تلفها أو فسادها".

أولا الأطعمة الجافة أو الـdry food

نحن نتكلم عن كل أنواع الحبوب والمعكرونة وغيرها وهذه المواد الغذائية تدوم لمدة طويلة تتراوح بين 6 أشهر والسنة شرط تخزينها بطريقة صحيحة.

وعن تخزينها فيجب أن تكون في غرفة درجة حرارتها بين 10 إلى 20 درجة مئوية وكلما كانت الحرارة مرتفعة في الغرفة كلما ساهمنا في تعريضها إلى عوامل العفن والبكتيريا والرطوبة والتخفيف من جودتها ونوعيتها.

كما يفضل إبعاد أكياس الحبوب عن الحائط لتفادي مشكلة الرطوبة شرط الحفاظ على تهوية سليمة وتجنب وضع المواد على الأرض بل رفعها عن الأرض 15 سنتيمراً.

وأخيرًا يجب أن تتجنب وضع المواد في غرفة مرتفعة الرطوبة.

الدقيق

تجنب وضع أكياس الدقيق على الأرض لأنها معرضة لوصول الحشرات إليها وحفظها درجة حرارة غرفة 10-20 درجة وتفادي وضعه في حرارة مرتفعة أو رطوبة عالية.

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كما يمكن التأكد قبل فتح الكيس من عدم وجود أي ثقوب صغيرة (ناتجة عن قوارض) ومن سلامة وجودة الكيس.

الأطعمة المفرزة

يجب أن تكون حرارة الفريزر أقل من -18 درجة وفي حال وضعها في الفريزر بطريقة صحيحة يمكن أن تدوم اللحمة وفيليه السمك وغيرها بين 6 أشهر والسنة.

أما عن اللحمة والدجاج المفروم لا يدوم أكثر من 4 أشهر لأنها تكون معرضة لخطر الجراثيم أكثر على الأسطح.

كما يجب التأكد من أن اللحوم مغلفة بشكل صحيح في الفريزر لكي لا يصيبها حرق الفريزر، والذي يؤثر على نوعيتها.

البيض

يجب عدم وضع البيض في باب الثلاجة كما يفعل كثيرون وهذا خطأ كبير نقترفه جميعاً، لذلك ضعه داخل الثلاجة ولا تضعه في الرفوف الموجودة على باب الثلاجة، ففتح الباب وإغلاقه سيؤثر على حرارة البيض.

المايونيز

إذا كان مختوماً نضعه في الخزانة، وعند فتحه يوضع في الثلاجة، ولكن في حال انقطاع الكهرباء يتوجب رميه لأنه يصبح غير صالح.

الخضراوات والفواكه

علينا أولاً نقعها في المياه والملح لغسلها من الجراثيم ومن ثم نرمي المياه ونضعها في مياه نظيفة مع الخل وبعد غسلها وتعقيمها يجب تنشيفها جيداً ثم وضعها في علب محكمة الإغلاق في الثلاجة.

ولا بد أن نعلم أن عدم غسل الفواكه والخضروات ووضعها في الثلاجة يؤدي إلى إدخال البكتيريا إلى داخل الثلاجة.

البطاطس

من المهم تنظيفها من التراب ووضعها في علبة أخرى وفي مكان تهوئة جيدة، وألا تتعرض لحرارة عالية، ومن المهم عدم وضع البطاطس إلى جانب البصل لأنه يتسبب بإزرقاق البطاطس وظهور البراعم منها.