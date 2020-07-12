طرق تنسيق الكروب توب من وحي كارن وازن لمنح الجاذبية والأنوثة

حظيت موضة الكروب توب باهتمام الكثير من الفتيات خلال السنوات الماضية؛ إذ تمنحهن قدراً من الجاذبية والأنوثة، وهي مناسبة لمختلف الأوقات، حسب تنسيقها بشكل يلائم المناسبة التي تودين حضورها.ولجأت الكثير من النجمات والمشاهير إلى موضة الكروب توب، واعتمدن عليها، سواء في إطلالاتهن العادية أو الحفلات والسهرات المختلفة.

وتعد اللبنانية كارن وزان، وهي إحدى أشهر عارضات الأزياء في العالم، من أكثر المشاهير اللاتي اعتمدن على موضة الكروب توب، وظهر ذلك بوضوح في إطلالاتها المختلفة.

جمعت لكِ طرق تنسيق الكروب توب من وحي كارن وازن، يمكنك أن تستوحي ما يناسبك من بينها؛ لإطلالة جذابة ومتميزة.

تنسيق الكروب توب مع هوت شورت

في إحدى إطلالات كارن وازن، نسقت الكروب توب باللون الروز، بتصميم الـ"أوف شولدر"، مع هوت شورت جينز، منحتها إطلالة كاجوال.

ومع هذه الإطلالة؛ اعتمدت كارن مكياجًا هادئًا وبسيطًا، ونسقت معه قبعة أنيقة، ونظارة شمسية.

تنسيق الكروب توب مع شورت

اعتادت كارن وازن على اصطحاب ابنتيها التوأم في معظم جلسات التصوير التي تُظهر إطلالاتها، وفي إحدى المرات ارتدت الكروب توب باللون الأسود، وبدون أكمام، ونسقته مع شورت جينز أسود، وحزام على الخصر.

كما نسقت مع هذه الإطلالة "سليبر" باللون الذهبي، ونظارة شمسية سوداء، واعتمدت تسريحة شعر هادئة.

تنسيق الكروب توب مع بنطلون رياضي

نسقت كارن وازن الكروب توب في إطلالة رياضية؛ ليمنحها قدرًا من الحيوية والمرح، إذ نسقته مع بنطلون رياضي باللون الأسود، به خطوط رفيعة من الأبيض والأحمر على الجانبين.

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ومع هذه الإطلالة؛ اعتمدت كارن تسريحة شعر ذيل الحصان، مع ترك خصلات جانبية للشعر تنسدل بحرية على وجهها.

تنسيق الكروب توب بدون أكمام مع بنطلون جينز

ظهرت كارن وازن بإحدى إطلالاتها مرتدية الكروب توب بدون أكمام، مع بنطلون جينز ضيق عالي الخصر.

واعتمدت كارن مع هذه الإطلالة تسريحة شعر منسدلة على جانبي الوجه، ونسقت أيضًا مع هذه الإطلالة نظارة شمسية باللون البني، ولم تغفل تنسيق الإكسسوارات المناسبة، فارتدت قلادة وسوارًا باللون الفضي.

تنسيق الكروب توب بأكمام مع بنطلون جينز

في إطلالة جذابة، ظهرت كارن وازن مرتدية كروب توب ضيقًا بأكمام باللون الأسود، ونسقت معه بنطلون جينز أزرق، وحزامًا أسود على الخصر.

واعتمدت كارن تسريحة شعر على شكل ذيل الحصان، ونسقت معه قرطًا دائريًا وقلادة وسوارًا من الذهب.

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