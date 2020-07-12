أجمل قلادات مرصعة بالأحمر لاطلالات الجرأة والحب

القاهرة - لايف ستايل
تبحث كل سيدة عن مجوهرات فخمة تكمل جاذبيتها في السهرات والمناسبات، اختاري القلادات المرصعة بالأحمر، لون الأنوثة والجرأة والحب، لتتألقي في المناسبات بإطلالات تخطف الأنفاس. قلادات بوشيرون Boucheron قدمت ماركة بوشيرون قلادات فخمة بالذهب الأبيض ومرصعة بالحجر الأحمر والألماس. استوحت الدار بعض تصاميمها من الطبيعة والورود، كما قدمت القلادات بصيحة الطبقات.
قلادات بولغاري Bulgari
جمعت قلادات بولغاري بين الفخامة والأنوثة، وهي من الذهب الأبيض المرصع بالألماس، بالإضافة إلى حجر الروبي الأحمر.
زاد سحر قلادات بولغاري بصيحة التعليقة المنسدلة من القلادة، والتي تناسب الفساتين المفتوحة من الأمام.
قلادات شوبارد Chopard
أيضًا قدمت ماركة شوبارد قلادات فخمة من الذهب الأبيض المرصع بفصوص الألماس البرّاقة فضلاً عن الحجر الأحمر.
أحببنا القلادة بتصميم الورود البرّاقة، وكذلك القلادة بتصميم القلوب، والتي تتدلى تتميز بصيحة الطبقات.
قلادات غراف Graff
تحرص دار غراف للمجوهرات الراقية على تقديم تصاميم فاخرة، ومنها القلادات المرصعة بالألماس، بالإضافة إلى حجر الروبي الأحمر.
قدمت الماركة قلادة مرصعة بحجر الروبي بتصميم الإجاصة، ويتدلى منها القلب الأحمر فضلاً عن فصوص الألماس.
قلادات فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels
تمتعي بإطلالة رومانسية أخاذة في المناسبات وأجمل قلادات فان كليف آند آربلز المرصعة بالحجر الأحمر.
قدمت الماركة قلادة تجمع بين الذهب الأصفر والذهب الأبيض، ومرصعة بالألماس والروبي الأحمر، وكذلك قلادة الطبقات من الذهب الأصفر المرصع ببريق الألماس
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