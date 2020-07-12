إليك تشكيلات متنوعة من موديلات الفساتين المطبعة بنقشة الأزهار

لا تزال نقشة الأزهار تتصدر ساحة الموضة لعام 2020، فهي رائجة منذ عدة سنوات، بموديلات الفساتين وقطع الملابس المختلفة، واعتمد عليها الكثير من الفتيات، لتزيين إطلالاتهن.ومع بداية كل موسم؛ تحرص دور عروض الأزياء على تقديم تشكيلات متنوعة من موديلات الفساتين المطبعة بنقشة الأزهار؛ لتناسب مختلف المناسبات والأذواق.وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ مجموعة من موديلات فساتين مطبعة بنقشة الأزهار، يمكنكِ أن تستوحي ما يناسبك من بينها؛ لإطلالة أكثر أناقة وجاذبية.

فستان ماكسي مطبع بنقشة الأزهار

إذا كنتِ ترغبين في إطلالة هادئة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان ماكسي طويل مطبع بنقشة الأزهار متوسطة الحجم، وبنصف الكم، وهي الإطلالة التي تناسب مشاوير النهار السريعة خلال فصل الصيف.

ويمكنكِ تنسيق شنطة يد متوسطة الحجم، وحذاء مفتوح من الأمام ذي كعب عالٍ، واعتماد تسريحة شعر منسدلة على جانبي الوجه؛ لإطلالة راقية وأنيقة.

فستان ماكسي بفتحة ساق جانبية مطبع بنقشة الأزهار

إذا كنتِ مدعوة على تناول الغداء، وترغبين في إطلالة متميزة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان ماكسي بفتحة ساق جانبية مطبع بنقشة الأزهار، وبثلاثة أرباع الكم.

ولا تغفلي تنسيق الإكسسوارات المناسبة لإطلالة جذابة، كشنطة صغيرة الحجم، وحذاء بكعب عالٍ، ونظارة شمسية، وقرط كبير الحجم، مع اعتماد تسريحة شعر مموج.

فستان طويل مطبع بنقشة الأزهار

إذا كنتِ مدعوة على حفل عشاء أو سهرة بأحد المطاعم، وترغبين في إطلالة راقية وجذابة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة، بارتداء فستان طويل مطبع بنقشة الأزهار، وبدون أكمام، وبفتحة صدر على شكل حرف V.

ويمكنكِ مع هذا الفستان تنسيق حذاء ذي كعب عالٍ، وشنطة يد صغيرة الحجم على شكل مستطيل، واعتماد تسريحة شعر منسدلة على أحد جانبي الوجه، ومكياج هادئ يبرز جمالك وأنوثتك.

فستان طويل من الخلف وقصير من الأمام مطبع بنقشة الأزهار

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إذا كنتِ ترغبين في الظهور بإطلالة جذابة بإحدى السهرات والحفلات المسائية، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان طويل من الخلف وقصير من الأمام، ذي أكمام قصيرة، ومطبع بنقشة الأزهار.ويمكنكِ تنسيق حذاء مفتوح ذي كعب عالٍ مع هذه الإطلالة، واعتماد تسريحة شعر منسدلة، مع ترك خصلات شعرك تنسدل بحرية على جانبي الوجه.

فستان قصير مطبع بنقشة الأزهار

إذا كنتِ ترغبين في إطلالة هادئة خلال فصل الصيف، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان قصير مطبع بنقشة الأزهار الكبيرة وصغيرة الحجم بشكل متناسق وأنيق.

ويمكنكِ اعتماد تسريحة شعر مموج أو كيرلي حسب رغبتك؛ لإطلالة منتعشة، مع تنسيق شنطة صغيرة الحجم، وحذاء مفتوح ذي كعب متوسط.

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