أزياء خريف 2020 بظلال النيود الأنثوية الناعمة من توقيع أهم الدور العالمية

من أجمل الألوان وأرقاها والتي يمكن للمرأة ارتداءها في مختلف المواسم والمناسبات وأوقات متنوعة هي ظلال النيود بتدرجاتها التي لا تعد ولا تحصى، ومع تحضيرنا لخزانتنا الخاصة بخريف 2020، تجلت أمامنا لوحة الألوان الأكثر رواجاً لذلك الموسم من خلال ما رأيناه على منصات عروض عواصم الموضة العالمية لأهم الماركات العالمية؛ حيث جاءت ظلال النيود لتثبت نفسها بقوة وتبرز سحرها من خلال أزياء وتصاميم مفعمة بالأنوثة.

جميعنا على يقين بأن ظلال النيود تعبر عن شخصية المرأة الحالمة، الأنثوية والرقيقة إلا أنها في الوقت ذاته امرأة ذات شخصية ناضجة وذكية. فمهما كانت شخصيتك، تابعي معنا فيما يلي أجمل تصاميم أزياء خريف 2020 بظلال النيود المتنوعة وانتقي منها الأقرب إليك.

ظلال النيود الداكن موضة خريف 2020 من أهم الماركات العالمي



تعد ظلال النيود الداكن من أبرز الألوان التي تعبر عن الشخصية الناضجة والساعية هي المثالية والرقي، كما أنها تعتبر الخيار المثالي للمرأة التي تود أن تضفي لمسة من الأنوثة المترفة واللمسات العصرية على أزيائها في خريف 2020.

رصدنا الكثير من التصاميم بألوان النيود الداكن ضمن عرض كلوي Chloe للموسم القادم، والتي جاءت ذات أسلوب بوهيمي فاخر بالأخص من خلال فستان طويل وواسع بياقة عالية يزينه الدانتيل بدرجة أغمق من الأسفل، مع ربطات متطايرة على الأكتاف.

كذلك، فقد لفتنا فستان بلون نيود داكن، بتصميم كامل بالكشاكش من خامة الموسلين ضمن عرض مولي غودار Molly Goddard. نسقيه مع إكسسوارات ذهبية من حقيبة كلتش وحذاء بكعب، بالإضافة إلى أقراط متدلية ذهبية لإطلالة مسائية مترفة في الخريف القادم.

ظلال النيود الفاتح موضة خريف 2020 من أهم الماركات العالمية

قدمت أهم الماركات العالمية ظلال النيود الفاتح المفعم بالأنوثة المترفة ضمن تصاميمها لخريف 2020، على الرغم من أنه لون صيفي بامتياز إلا أنه قد عرف كيف يثبت ذاته في الموسم القادم.

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يمثل هذا اللون الشخصية الهادئة، فهو ينتمي إلى عائلة الوردي الباهت dusty rose الذي يعتبر صيحة أساسية منذ سنوات عديدة.استوقفنا ضمن عرض غوتشي Gucci فستان سهرة فاخراً مصمماً من قماش التول بلون النيود الفاتح أو الزهري الباهت بالأحرى، بالأخص من تنورته المنفوشة والضخمة والكشاكش التي أضفت عليه لمسة من الترف الأخاذ.

اعتمديه لأجمل سهرات الموسم القادم مع إكسسوارات باللون الأسود تتناسق مع تفاصيله.

كما برز النيود الفاتح لدى الكثير من الدور الراقية، فجاء من خلال تصميم المعطف السميك quilted coat المميز مع حزام على الخصر ضمن عرض أليكساندر ماكوين Alexander McQueen؛ وكذلك من خلال فستان سهرة ساحر بتصميم تنورة منفوشة قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف مع تطريزات ذهبية على منطقة الصدر ضمن عرض أوسكار دي لا رنتا Oscar De La Renta.

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