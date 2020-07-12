رغم فوائده.. 4 أضرار يسببها "الإفراط" في تناول التين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

يحتوي التين على العديد من العناصر الغذائية، ويساعد على الوقاية من مشكلات الجهاز الهضمي، ويعمل على تقوية الجهاز المناعي وغيرها من الفوائد الصحية، في حين يسبب أيضًا بعض الأضرار عند تناوله بشكل مفرط أو المعاناة من مشكلة صحية معينة.

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