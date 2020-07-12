5 نصائح ضرورية لخفض سرعة ضربات القلب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:

تزداد سرعة ضربات القلب نتيجة التعرض للإرهاق أو التوتر أو وجود مشكلة في ضغط الدم أو غيرها، ما يستدعي اتباع بعض الطرق لخفض معدل ضربات القلب بشكل طبيعي.

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