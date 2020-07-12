5 أسباب تجعل الخيار ضرورياً في روتين العناية بالبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يوليو 2020 07:42 مساءً - يحتوي الخيارعلى الكثير من الخصائص الصحية التي تبث حياة جديدة في بشرة المرأة. لذلك، إن كنت ترغبين في الحصول على بشرة ناعمة وسلسة ومتوهجة وخالية من الشوائب، عليك دمج الخيار في روتين العناية بالبشرة خاصتك. وفي هذا المقال، نرصد لك خمسة أسباب مهمة تجعل الخيار ضرورياً في روتين العناية بالبشرة لأي امرأة.



الخيار للتخفيف من الهالات السوداء

الخيار للتخفيف من الهالات السوداء



تعد الهالات السوداء مشكلة شائعة بين النساء، لكن بالإمكان معالجتها من خلال الخيار. ضعي شريحتين من الخيار على عينيك لمدة 10 دقائق، بعدها شطفي وجهك جيداً بالمياه الباردة. ولتعزيز فاعلية الخيار في التخفيف من الهالات السوداء، اتبعي نظاماً صحياً سليماً.

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الخيار لتهدئة الحروق الناتجة من أشعة الشمس

الخيار لتهدئة الحروق الناتجة من أشعة الشمس



إذا وجدت بشرتك حمراء اللون ومتقرحة بعد يوم حار، فلا شيء أفضل من الخيار لتهدئة حروق البشرة الناتجة من أشعة الشمس. اطحني حبة من الخيار في الخلاط الكهربائي وأضيفي إليها ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد. من ثم طبقي الخليط على أماكن الوجه والجسم المصابة بالحروق، وستشعرين بالفرق بشكل فوري.

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الخيار لإزالة الانتفاخات تحت العين

الخيار لإزالة الانتفاخات تحت العين



سواء كانت الانتفاخات تحت العين ناتجة من قلة النوم أو التعب، يمكن لشرائح الخيار أن تساعد في تهدئة العين والتخلص من التورم والانتفاخات في محيط العين. قبل الخلود الى النوم، ضعي شرائح الخيار الباردة على عينيك واتركيها لمدة خمس دقائق.



الخيار لإحياء البشرة الباهتة

الخيار لإحياء البشرة الباهتة



إذا وجدت أن بشرتك فقدت نضارتها وتوهجها وأصبحت باهتة ومملة، لا تترددي في استخدام الخيار، فهو يمتلك خصائص مضادة للالتهابات ومرطبة للبشرة، وتبث الحيوية في البشرة الباهتة لتصبح مشرقة ومتوهجة بشكل طبيعي.



الخيار للتخلص من عيوب البشرة

الخيار للتخلص من عيوب البشرة



سواء كنت تعانين من الرؤوس السوداء أو البثور أو حب الشباب أو المسامات الواسعة، فلا شي أفضل من الخيار للتخلص منها بشكل نهائي، ومنحك بشرة نقية وصافية وخالية من الشوائب. انقعي شرائح الخيار في كوب من الماء واتركيها لمدة ليلة كاملة. بعدها، صفي الماء وشطفي به وجهك. كرري هذه الخطوة يومياً لمدة أسبوع كامل.

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