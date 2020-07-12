كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يوليو 2020 07:42 مساءً - تعد جيسيكا قهواتي إحدى عارضات الأزياء اللبنانيات، فقد بدأت مسيرتها في عالم الأزياء منذ 14 عامًا.



تبلغ جيسيكا قهواتي من العمر 31 عامًا، حيث ولدت يوم 12 سبتمبر 1988، بسيدني، بنيو ساوث ويلز في أستراليا، لعائلة من أصل لبناني، وشاركت في مسابقات ملكات الجمال، وشاركت في مسابقة ملكة جمال أستراليا لعام 2012، وحلّت وصيفة ثانية، وشاركت في مسابقة جمال لبنان 2010 وحلّت وصيفة ثالثة.



وتتمتع جيسيكا قهواتي بأسلوب خاص في الأزياء؛ إذ استطاعت أن تجمع بين الأسلوبين الأنثوي الناعم، والشبابي المواكب لأحدث صيحات الموضة.



وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" إطلالات صيفية مستوحاة من جيسيكا قهواتي، يمكنكِ أن تستوحي ما يناسبك من بينها؛ لإطلالة متميزة وجذابة.



إطلالة لجيسيكا قهواتي بتيشيرت وهوت شورت

تيشيرت وهوت شورت



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة صيفية هادئة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة لجيسيكا قهواتي، والتي ارتدت فيها تيشيرت قصيرًا باللون الأصفر، وبنصف كم، ونسقته مع هوت شورت جينز، كما اعتمدت على تسريحة شعر كيرلي، ومكياج بسيط يبرز جمالها وجاذبيتها.

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جيسيكا قهواتي بفستان قصير

فستان قصير



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة صيفية أنيقة بداخل منزلك، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة لجيسيكا قهواتي، حيث ظهرت فيها مرتدية فستانًا قصيرًا باللون الفوشيا، بأربطة على الكتفين.



ومع هذه الإطلالة؛ اعتمدت جيسكيا قهواتي تسريحة شعر مموج على أحد جانبي وجهها وللوراء، ونسقت أيضًا خاتمًا وقرطًا وقلادة من الذهب، بجانب سليبر باللون البيج الهادئ، يمنح إطلالتها قدرًا من البساطة والأناقة.

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جيسيكا قهواتي في إطلالة سيمي فورمال

إطلالة سيمي فورمال



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة صيفية سيمي فورمال، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة لجيسيكا قهواتي، حيث ارتدت فيها بلوزة قصيرة من الحرير باللون الأسود، وبدون أكمام، مع تنورة قصيرة بتصميم الكاروهات، تجمع بين اللون الأحمر، بجانب اللونين الأسود والأبيض.



ونسقت قهواتي مع هذه الإطلالة شنطة باللون الأسود، وحذاء مفتوحًا ذا كعب عالٍ، وقرطًا وخاتمًا وسوارًا من الذهب الأبيض، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة للوراء، وعلى أحد جانبي الوجه.

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جيسيكا قهواتي في إطلالة كاجوال

إطلالة كاجوال



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة كاجوال بفصل الصيف؛ يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة لجيسيكا قهواتي، والتي ترتدي فيها توب قصيرًا وبنطلونًا باللون الأبيض، ونسقت معها حذاء رياضيًا باللون الموف.



واعتمدت جيسيكا قهواتي مع هذه الإطلالة، تسريحة شعر مموج مع البف، ومنسدل على إحدى الكتفين وللوراء، بجانب تنسيق قرط صغير الحجم، وقلادة رفيعة من الذهب الأبيض الأنيق.

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إطلالة لجيسيكا قهواتي بالكروب توب وبنطلون جينز

الكروب توب وبنطلون جينز



إذا كنتِ ترغبين في الظهور بإطلالة جذابة ومتميزة بفصل الصيف، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة لجيسيكا قهواتي، والتي ظهرت فيها بالكروب توب باللون الأسود، وبنصف كم، مع بنطلون جينز عالي الخصر، بتصميم واسع من الأسفل.



واعتمدت مع هذه الإطلالة، تسريحة شعر منسدل على أحد جانبي وجهها مع البف، ونسقت معها قرطًا دائريًا من الذهب الأبيض.