إطلالات صيفية من أصالة كامل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يوليو 2020 07:42 مساءً - يستعين الكثير من الفتيات بأفكار متنوعة لإطلالاتهن من المشاهير ومُدونات الموضة وتنسيقاتهن المتنوعة، ومن أبرز المشاهير تنوُّعًا في إطلالاتها الإعلامية أصالة كامل، حيث تنشر الكثير من الصور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، الذي يتابعها من خلاله أكثر من مليون متابع، واليوم جمعنا لكنَّ أكثر من 10 إطلالات صيفية لأصالة كامل؛ لتلهمكن أفكارًا رائعة.



إطلالات شبابية للصيف بالتنورة

خيارات التنورة من أصالة كامل



الكثير من الفتيات يفضلن التنانير في فصل الصيف؛ لبرودتها وملاءمتها لأجواء الصيف الحارة، وعن أصالة كامل فارتدت تنورة سوداء خفيفة مزينة بالخطوط المتعرجة، مع بلوزة سوداء قصيرة مزينة بالأبيض؛ لمظهر صيفي حيادي، وأطلّت بتنورة قصيرة سوداء مزينة بالرسومات البيضاء، وأكملتها ببلوزة بيضاء وبليزر أسود؛ لخيار شبابي رسمي.

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فساتين أنيقة لفصل الصيف

الفساتين الصيفية بأسلوب أصالة كامل



لطرح دور الموضة خلال فصل الصيف الكثير من الفساتين الأنيقة المناسبة للفتيات بمختلف أعمارهن وشخصياتهن، جمعنا لكنَّ عدة إطلالات يمكنكن التأنق بها، أو أخذ أفكار منها، حيث نسَّقت أصالة كامل فستانًا أبيض ناعمًا مع معطف برتقالي مزين بالنقوش الخضراء؛ لزيٍّ مناسب للشاطئ، وفستانًا بُنيًّا قصيرًا ومصممًا بقصة ناعمة للبحر، واختارت فستانًا قصيرًا من الجينز الأزرق مع حذاء بكعب شفاف؛ لإطلالة حيادية متماشية مع خطوط الموضة.

وتجمّلت بفستان صيفي أخضر مزين بالنقوش الزرقاء والسوداء ومصمم بقصة ناعمة في الظهر، وتزينت بفستان أسود ناعم وقصير مع سوار فوشيا وحذاء أحمر بسيط، وتأنقت بفستان أبيض مصمم بنقوش صفراء، ومصمم من الأعلى بأكمام مطاطية مكشوفة الأكتاف؛ لمظهر صيفي، وجاءت بفستان قصير أسود مصمم بقصة صيفية رسمية مع حقيبة حمراء؛ لزيٍّ كلاسيكي، وأطلّت بفستان أسود قصير بنقاط بيضاء، وفستان أبيض مزين بنقوش زهرية.

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خيارات صيفية بالبنطال

إطلالات البناطيل من وحي أصالة كامل



لإطلالات مريحة؛ يمكنكنَّ أن تستوحين من أصالة كامل اختياراتها بالبنطال، ومنها بنطال زهري ناعم من القطن وبلوزة قصيرة بيضاء أكملتهما بحذاء رياضي بلون فاتح من الزهري، ونظارات شمسية؛ لإطلالة رياضية بسيطة، وبلوزة قصيرة باللون الفوشيا مع بنطال واسع باللون الأبيض المصمم بنقوش بألوان ساطعة؛ لمظهر عصري، كما نسقت بنطالاً زيتيًّا مع بلوزة قطنية قصيرة باللون العنابي؛ لخيار بسيط للمشاوير اليومية.

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