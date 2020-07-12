موديلات فساتين كم طويل من مجموعات ريزورت 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يوليو 2020 07:42 مساءً - أثبتت الفساتين طويلة الكم حضورها ضمن مجموعات أزياء العطلات (ريزورت 2021)، وارتكزت أغلب الموديلات على القصات الفضفاضة والخامات الخفيفة. بعض التصميمات زُيّنت بالطبعات الناعمة ، كما حضرت الأكمام المنفوخة التي تعد من أبرز إتجاهات الموسم. شاهدي مجموعة موديلات فساتين كم طويل واختاري منها ما يناسب ذوقك.



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فساتين بأكمام منفوخة موضة 2021



ULLA JOHNSON



لا تزال موضة الأكمام المنفوخة Puffy Sleeves متربعة على عرش الموضة حيث هيمنت على فساتين ريزورت 2021، قدمت ماركة يولا جونسون Ulla Johnson فستان مغطى بالطبعات الكبيرة ومزود بحزام على هيئة رباط معقود من الأمام، بينما تألقت عارضات جيامباتيستا فالي Giambattista Valli بفساتين مستوحاة من ستايل القفطان مزينة من الأمام بالدانتيل.











فساتين طبقات من مجموعات ريزورت 2021 ZIMMERMANN



تبقى الفساتين المصممة بتنانير طويلة مؤلفة من طبقات من أبرز إتجاهات الموضة، تألقت عارضات ماركة جيامباتيستا فالي Giambattista Valli بفستان مزين بالطبقات المكشكشه، كما أعجبنا الفستان الأبيض المزين بالدانتيل الناعم من مجموعة ماركة زيمرمان Zimmermann.





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فساتين مطبعة محتشمة موضة 2021



GIAMBATTISTA VALLI



كالعادة حضرت الفساتين المطبعة بقوة ضمن مجموعات ريزورت 2021، أحببنا فساتين إرديم Erdem المزينة بالورود وطبعة paisley كما لفتنا الفستان المنقط من مجموعة زيمرمان Zimmermann والفستان المشجر من مجموعة جيامباتيستا فالي Giambattista Valli والذي تميز بالتنورة عالية الخصر المنسدلة في نعومة على القامة.











الفستان الأبيض سيكون نجم 2021 REJINA PYO



يبدو أن الفستان الأبيض سيكون نجم 2021 فبحسب ما شاهدناه في مجموعات الريزورت نستطيع أن نقول أنه سيكون من القطع الأساسية لا سيما الموديلات الواسعة والطويلة التي تؤمن لنا لوك محتشم ومريح، أحببنا الفستان المصمم بأكمام الجرس Bell Sleeves dress والمزدان بالكشاكش على الكتفين من توقيع جيامباتيستا فالي Giambattista Valli والفستان الأبيض المطبع من مجموعة Rejina Pyo. تابعي المزيد:فساتين كم طويل للمحجبات موضة ربيع 2020 بحسب الجسم

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