تعرفي على أقمشة العبايات لاختيار مثالي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يوليو 2020 07:42 مساءً - عند شرائنا للعبايات الجديدة، فإننا ننجذب إلى التصميم والنقوش المستخدمة للتزيين غالبًا، ولكن تطوراتها خلال السنوات الماضية أصبحت أكثر عصرية؛ باستخدام الأقمشة المختلفة، فعليكِ التأكد قبل شرائها من أنها مصنوعة من أفضل جودة للخامات المناسبة لمناسبتك، فليست هناك عباية تناسب جميع المناسبات أو الأجواء، لذا تعرفي معنا على أنواع الأقمشة والفرق بينها.

قماش الكريب للعمل أو الأجواء الباردة

قماش الكريب

يُعَدُّ قماش الكريب من أشهر الأقمشة المستخدمة في تصنيع العبايات الخليجية، وهو ذو جودة عالية؛ كونه يحتوي على أنسجة ملتوية، ويُوجد منه نوعان، هما: الثقيل والخفيف، حيث يُستخدم الكريب الثقيل للسيدة النحيفة، فهو يعطي حجمًا أكبر للجسم، كما يناسب فصل الشتاء لثقله، أما الكريب الخفيف فهو من أكثر الأنواع استخدامًا في صناعة العبايات الفضفاضة، مما يجعلها أكثر راحة، فإذا كنتِ تبحثين عن عباية مريحة؛ يمكنك استخدام الكريب في الأنشطة اليومية؛ كونها مثالية لجميع مهامك، وتمتاز هذه الخامة بعدم تجعُّدها بسهولة مثل غيرها من العبايات.

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قماش الدانتيل للمناسبات

قماش الدانتيل

يتميز قماش الدانتيل بأنه أكثر أنواع الأقمشة جاذبية وأناقة، فهو مناسب جدًّا للسهرات مقارنة بأنواع الأقمشة الأخرى، خاصة مع زيادة الدانتيل به في منطقة الظهر والصدر والأكمام، ويمكن اختياره بجميع الألوان.

قماش الحرير للممتلئات

قماش الحرير

قماش الحرير من أهم أنواع الأقمشة التي تمتاز بالملمس الناعم والخفيف، كما يتميز باللون الأسود الراقي، ويناسب المناسبات للَمْعَتِه الخفيفة، ويمكن ارتداؤه للخروجات النهارية، كما يمتاز بقماشه الفضفاض الذي يجعله مناسبًا لجميع أحجام الأجسام، ولا سيّما ذوات الجسم الممتلئ.

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قماش الكتان لجميع الأجسام

قماش الكتان

على الرغم من أن استخدام قماش الكتان في العباية الخليجية يُعد حديثًا، فإنه من الأقمشة المثالية والأكثر جاذبية واستحسانًا من قِبَلِ النساء، خاصة أنه يُصنف من الأقمشة الرسمية المناسبة جدًّا لجميع أحجام الأجسام.

قماش الساتان للنحيلات

قماش الساتان

الساتان هو من أكثر الأقمشة أناقة، ويُعطي فخامة للعبايات مهما كانت تصميماتها، فهو من أفخر أنواع النسيج في السهرات والمناسبات من أجل لَمَعَانه، كما أنه من الأقمشة المريحة والمناسبة جدًّا للنساء النحيلات، أما الممتلئات؛ فيجب عليهن الحذر من اختياره؛ لأنه يعطي الجسم أكبر من حجمه.

قماش الشيفون لجميع الأوقات

قماش الشيفون

على الرغم من كون قماش الشيفون من الأقمشة الجديدة في صناعة العبايات الخليجية، فإنه خيار مثالي، حيث يعطي العباية المزيد من الأناقة والجاذبية، وهو مناسب للأجواء الحارة والباردة، ويمكن اختياره للمناسبات أو الإطلالات اليومية بحسب الزينة الموجودة فيه، ويمتاز بكونه قماشًا ناعمًا وأنيقًا للغاية وخفيف الوزن، ويُعد خيارًا ممتازًا للسيدة الممتلئة.

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قماش توب بلاك للشتاء أو السهرة

قماش توب بلاك

يُعد هذا القماش الأكثر استخدامًا في السعودية والبلدان العربية، وهو نوع متميز من أنواع أقمشة العباية الخليجية؛ كونه مريحًا وخفيفًا، بالإضافة إلى كونه عمليًّا ومناسبًا جدًّا لجميع الأوقات، ويناسب قماش التوب بلاك فصل الشتاء ببعض الإضافات عليه من أقمشة الشتاء المعروفة، ويناسب السهرات والمناسبات الضخمة عند إضافة اللمعة.

قماش الترتر للمناسبات

قماش الترتر

يمتاز قماش الترتر بكونه من أكثر أنواع الأقمشة أناقة؛ حيث يُستخدم الآن في تجهيز العبايات الخليجية، وهناك عبايات بالكامل مصنوعة من الترتر، وأخرى مزينة به أو مدموجة مع الحرير، مما يعطي فخامة للعباية أثناء حضور أهم المناسبات والسهرات.