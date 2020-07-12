24 ساعة بين الحبس والإخلاء.. القصة الكاملة لفتاة "التيك توك" بسنت محمد

علاقات و مجتمع

استطاعت بسنت محمد، صاحبة الـ20 عاما، تصدر "التريند" خلال الأيام الماضية، عقب البلاغ ضدها والقبض عليها بسبب المحتوى التي تشاركه عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

بسنت محمد، المتهمة بنشر مقاطع تثير الغرائز وتخدش الحياء، تعد آخر فتيات التيك توك المقبوض عليهن خلال الأيام الأخيرة.

فبعد 24 ساعة فقط، من القبض عليها، وحبسها لمدة يوم واحد، قرر المستشار أحمد طارق، رئيس نيابة الشؤون المالية والتجارية في الإسكندرية، امس السبت، إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها، وذلك بعد حجزها يومًا على ذمة التحريات.

ويرصد "هن" قصة الفتاة كاملة من الإبلاغ لإخلاء السبيل.

التقدم ببلاغ ضدها

تقدم المحامي أشرف فرحات، الثلاثاء الماضي، ببلاغ للنائب العام، ضد بسنت محمد، قال فيه "إنها تسير على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات التيك توك، اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه".

تفاصيل البلاغ ضد بسنت محمد

أكد المحامي، في بلاغه الذي حمل رقم 27782 لسنه 2020، عرائض النائب العام، أن "المشكو في حقها أنشأت حسابات عدة عبر "TIK TOK" و"إنستجرام"، واعتادت بث فيديوهات قصيرة عليهما وصورا، وتقوم بإيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال، ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط".

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وأكد أن المحتوى الذي تقدمه "بسنت محمد"، يظهر فيه أنها تتعمد إظهار مفاتن جسدها لجذب المشاهدين.

رد فعل بسنت على البلاغ

لم تعلق الفتاة على خبر الاتهام والبلاغ الموجه ضدها، بل استعانت بنشر آية قرآنية من سورة التوبة، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "بسنت" صورة تتضمن الآية الكريمة: "لا تحزن إن الله معنا"، معلقة: "مش زعلانة لأني اتظلمت، عشان الله دائما ينصر المظلوم، يارب تكونوا فهمتوا".

القبض على بسنت محمد

ألقت قوات أمن الإسكندرية القبض علي فتاة الـ"تيك توك" أول أمس، الجمعة؛ لاتهامها بنشر فيديوهات منافية للآداب العامة، عبر حسابها الشخصي بتطبيق "تيك توك"؛ بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية، وتحقيق أرباح مادية سريعة.

وتمكنت قوات الأمن من القبض عليها أمام منزلها، الكائن في نطاق دائرة قسم شرطة أول الرمل، شرق الإسكندرية، عقب تقنين الإجراءات، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة

من هي بسنت محمد؟

بسنت محمد فتاة تبلغ من العمر 20 عاما، كانت تعيش في محافظة الإسكندرية، ثم انتقلت إلى القاهرة باحثة عن الشهرة من خلال "التيك توك".

تقدم "بسنت" العديد من مقاطع الرقص على الأغنيات الشعبية، عبر حسابها على إنستجرام.

لديها 407 آلاف متابع على إنستجرام، ولا تتابع سوى 12 شخصا فقط، أبرزهم اليوتيوبر علي غزلان.

وتحظى بأكثر من 8 آلاف مشترك على قناتها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".