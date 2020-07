ارتبطت سابقا بشقيق بيلا حديد وجاستن بيبر.. من هي نيكولا بيلتز خطيبة ابن ديفيد بيكهام؟

علاقات و مجتمع

"أنا أسعد رجل في العالم.. أعدك بأن أكون أفضل زوج وأفضل أب في يوم من الأيام.. أحبك".. كلمات أعلن بها بروكلين بيكهام، ابن اللاعب العالمي ديفيد بيكهام، عن خطبته من صديقته الممثلة الأمريكية نيكولا بيلتز.

قصة حب نشأت بين "بروكلين" و"نيكولا" ليعلنا خطبتهما بالأمس، ويرصد "هن" معلومات عن الفنانة الأمريكية نيكولا بيلتز كالتالي:

- تبلغ من العمر 25 عامًا، وولدت في ولاية نيويورك الأمريكية.

- والدتها هي كلوديا بيلتز، عارضة أزياء سابقة أمريكية، ووالدها نيلسون بيلتز، يعتبر من أكبر رجال الأعمال في أمريكا وثروته تقدر بـ 2.45 مليار دولار.

- كانت أولى أعمالها الفنية في العام 2006، إذ أنها أدت دور البطولة في فيلم "Deck the Halls".

- اشتركت بعد ذلك في العديد من الأعمال Harold ،Righteous Kill The Last Airbender، Transformers: Age of Extinction ،Affluenza.

- شاركت أيضًا في المسلسل Bates Motel، إذ أدت دور "برادلي مارتن".

- ارتبطت نيكولا في السابق بـ"أنور حديد" وهو شقيق بيلا حديد الأصغر، وانفصلا في العام 2018، ومن ثم واعدت جاستن بيبر.

- بدأت علاقتها ببروكلين بيكهام، وهو مصور ويصغرها بـ4 أعوام، منذ عدة أشهر.

- وصفت نفسها بـ"أسعد فتاة في العالم"، في تعليقها على خطبتها من بروكلين بيكهام، ونشرت صورتهما عبر حسابها معلقة: "لقد جعلتني أسعد فتاة في العالم.. لا أستطيع الانتظار لقضاء بقية حياتي إلى جانبك.. حبك هو أغلى هدية، أحبك كثيرا يا عزيزي".