القلب مش مستحمل.. رسالة مؤثرة من دنيا عبدالعزيز لوالدتها الراحلة

علاقات و مجتمع

قبل 3 أشهر، خيم الحزن على قلب الفنانة دنيا عبدالعزيز، بوفاة والدتها السيدة جودي الحسيني، والتي منذ رحيلها والاشتياق والآلم يغمر الفنانة الشابة.

دنيا شاركت صورة تجمعها بوالدتها الراحلة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، معلنةً اشتياقها لها.

وأرفقت الفنانة تعليقا على الصورة قالت خلاله "ثلاث شهور القلب مش مستحمل، يا رب نتقابل قريب يا أمي".

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كيف تحدثت دنيا عبدالعزيز عن علاقتها بوالدتها

وكانت دنيا قد تحدثت في لقاء سابق عن طبيعة العلاقة التي تجمع بينها وبين والدتها إذ قالت: "أمي هي رئيسة جمهورية قلبي"، وهذه الجملة اقتبستها من اسم مسرحيتها "رئيس جمهورية نفسه" التي شاركت بها من قبل.

وتابعت "أمي تحبلي الخير وتقلق عليّ جدا وأصعب لحظات عمرها أن ترى دموعا في عيني، وأنا أعتبرها أهم إنسان في حياتي ودائما أقول إن أمي رئيسة جمهورية قلبي".

وعن رأي والدتها في عدم زواجها حتى الآن، قالت: "والدتي تتفق معي في مسألة زواجي فهي لا ترى رجلا يستحقني وهي غير مشغولة بزواجي من عدمه".

وفاة والدة دنيا عبدالعزيز

وكان المؤلف والفنان عمرو محمود ياسين، أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبر وفاة والدة الفنانة، التي توفت داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد صراع مع المرض، قائلا: "رحلت عن دنيانا الغالية العزيزة جودي الحسيني والدة الفنانة والأخت الغالية دنيا عبدالعزيز ..إنا لله وإنا إليه راجعون".