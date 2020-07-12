موديلات فساتين طويلة بإطلالة جذّابة للسهرات من وحي نور عريضة

تمكّنت الفاشينيستا نور عريضة من تحقيق شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة وباتت من أشهر مدونات العالم العربي، رغم صغر سنها؛ إذ تبلغ من العمر 28 عامًا.

وأطلقت حسابًا شخصيًا عبر موقع "إنستغرام"، تستعرض فيه إطلالاتها المختلفة والمتميزة، برفقة ابنتها آيلا، وزوجها، ومع صديقاتها أيضًا، وفي هذا الألبوم؛ جمعنا عدة موديلات فساتين طويلة للسهرات من وحي نور عريضة، يمكنكِ أن تستوحي ما يناسبك من بينها؛ لإطلالات متميزة وجذابة.

في هذه الإطلالة؛ اعتمدت نور عريضة على فستان طويل باللون الأوف وايت بأكمام، وبفتحة صدر على شكل حرف V.

ويتمتع الفستان أيضًا بفتحة ساق جانبية، ونسقت عريضة مع هذه الإطلالة تسريحة شعر منسدلة على جانبي وجهها، ومكياجًا هادئًا وبسيطًا.

نور عريضة بفستان كب

في إحدى إطلالاتها المسائية؛ ظهرت نور عريضة بفستان طويل بتصميم الكب، من القماش التول، ومنفوش من على الخصر وحتى نهاية الفستان.

ونسقت عريضة مع هذه الإطلالة تسريحة شعر مرفوعة، مع ترك خصلات جانبية على جانبي الوجه، كما اعتمدت على مكياج هادئ، يبرز بساطتها وأنوثتها.

نور عريضة بفستان ذي حمالات

في إطلالة متميزة، ظهرت نور عريضة بفستان أحمر طويل وبدون أكمام، ونسقت معه شنطة سوداء صغيرة الحجم.

ولم تغفل عريضة تنسيق المجوهرات التي تناسب هذه الإطلالة؛ إذ ارتدت ساعة يد من الذهب الأبيض، وخاتمًا وسوارًا من الألماس، ونسقت تسريحة شعر قصير أنيقة.

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فستان ذي فتحة ساق جانبية

في إطلالة جذابة لنور عريضة؛ ارتدت فستانًا طويلًا من الساتان باللون الذهبي، بفتحة ساق جانبية، وحزام على الخصر من نفس قماش الفستان، وبتنورة تضفي على إطلالتها قدرًا من الفخامة.

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