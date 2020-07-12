من غير تعب ومجهود.. حيل سريعة لتنظيف المطبخ في دقائق

محمد اسماعيل - القاهرة - يعتبر المطبخ من أكثر غرف المنزل المليئة بالجراثيم، التي قد تسبب العديد من الأمراض، لذلك يجب الحفاظ الدائم على نظافته.

وحتى لا يستغرق التنظيف وقت أطول كالمعتاد، نستعرض لكم عدد من الحيل التي سوف تساعدكم على التخلص من الدهون والأتربة بسرعة وسهولة، وفقًا لما ذكرة موقع "Bright Side"

-شبكة الشفاط

إذا كان لديك شفاط فوق البوتاجاز، وتراكمت فوقها الدهون، قومي بوضع الشبك في وعاء كبير يحتوي على ماء مغلي، مع صودا الخبز، وضعها لمدة دقيقة واحدة حتى تنضف تمامًا

-بلاط المطبخ

إذا تراكمت الدهون والأتربة على بلاط المطبخ، قومي برش صودا الخبز المخلوطة بالخل فوق البلاط، ثم استخدمي فورشة أسنان قديمة لإزالة الدهون بسهولة.

-إزالة الدهون من الأواني

إذا التصقت الدهون في الأواني فيمكنك استخدام الخل مع الماء، ثم قومي بغليها على النار، بعد الغليان ارفعيها من النار، ثم أضيفي صودا الخبز بشكل تدريجي، بعد ذلك ابدأي في التنظيف.

-تنظيف أسفنجة المطبخ

تتراكم الكثير من الدهون على أسفنجة المطبخ، لذلك يجب تنظيفها مرة واحدة على الأقل كل يومين، قومي بوضع الاسفنجة في كوب ماء داخل الميكروويف، لبضعة دقائق لتتخلصين من البكتيريا.

-تنظيف الحوض

استخدمي صودا الخبز المخفف بالماء أو الخل، مع صابون أطباق، سوف تساعدك على إزالة كافة الدهون الملتصفة بالحوض.

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-دهون الصواني

إذا التصقت الدهون في الصواني ولم تستطعين التخلص منها، قومي بتغطية الدهون بخليط من صابون الأطباق وصودا الخبز واتركيها لمدة 15 دقيقة قبل تنظيفها.

-تنظيف البوتاجاز

استخدمي النشادر وقومي بوضعها فوق عيون البوتاجاز لتنظيفها، واتركيها طوال الليل، قبل تنظيفها باستخدام قماشة مبللة أو أسفنجة.

-صنبور المطبخ

استخدمي كيس بلاستك صغير يحتوي على الخل وصودا الخبز، ثم قومي بتغطية صنبور المطبخ، هذه الحيلة البسيطة سوف تساعدك على تنظيف الصنبور من الداخل.

-تنظيف الثلاجة

للقضاء على الرائحة الكريهة في الثلاجة، يمكنك استخدام أكثر من طريقة

-غسلها بمزيج من صودا الخبز والخل.

-قومي بوضع قشور البطاطس داخل الثلاجة للتخلص من الرائحة الكريه.

-وضع نصفي برتقال أو ليمون مع حبات القرنفل.

-وضع كرات قطنية منقوعة في الفانيليا على أرفف الثلاجة.