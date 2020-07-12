امنحها الحياة من جديد.. أشياء من الأفضل شراؤها مستعملة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب .. سيد متولي

عند تقبل على شراء منتجات مستعملة، فأنت توفر الكثير من المال، حيث أن هناك الكثير من الأشياء التي لا تحتاج إلى شرائها جديدة.

ويستعرض "الخليج 365" 10 عناصر لا بأس من شرائها مستعملة، وإعادة استخدامها من خلال منحها حياة جديدة وفقا لموقع Bright Side.

أثاث المنزل

عادة ما يكون الأثاث القديم جيدًا، مما يجعله مرنًا للغاية، طبقة جديدة من الطلاء وبعض المنتجات للتخلص من الخدوش ستجعلها تبدو جديدة، وسوف تحصل على قطعة جديدة بسعر زهيد.

الكتب

شراء الكتب المستعملة يوفر لك الكثير، طالما أنها لا تزال قابلة للقراءة وفي حالة لائقة، هي خيار رائع وصديق للبيئة.

الدراجة

يمكن للدراجات المستعملة أن تعمل بشكل جيد مثل الجديدة، ميزة شراء واحدة مستعملة، بصرف النظر عن السعر، هي أنها حتى لو كانت بحاجة إلى بعض قطع الغيار، فهي رخيصة.

الأجهزة المنزلية

يمكن للأجهزة المنزلية مثل الغسالات والثلاجات وما إلى ذلك التوقف عن العمل فجأة، قد لا تكون المشكلة قابلة للإصلاح وقد تحتاج إلى شراء واحدة جديدة في أسرع وقت ممكن، ولكن مع ارتفاع الأسعار يمكنك شراء أجهزة مستعملة بحالة جيدة.

ألعاب الأطفال

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قد يمل الأطفال من بعض الألعاب في وقت ما، ولا يستخدموها مرة أخرى. إنها ليست قطعًا تبقى إلى الأبد ، لذا فإن شرائها بشكل مباشر يجعلها تستحق الإنصاف. هناك ألعاب تم إيقافها أيضًا وهي نادرة جدًا بحيث لا يمكنك شراؤها إلا مستعملة قبل ذلك.

الألعاب الالكترونية

بعض الألعاب باهظة الثمن حقًا، ويمكنك بسهولة العثور على شيء ما رخيص الثمن، لذا فإن شراء الأشياء المستعملة أمرًا أكثر منطقية في هذه الحالة، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المالك السابق قادرًا على إعطائك مراجعة شاملة عليه وفحصه أمامك، يمكنك أيضًا شراء الألعاب التي لم تعد متوفرة.

ملابس الأطفال

يمكن أن تكون ملابس الأطفال المستعملة خيارًا رائعًا أيضًا، حيث يتغير حجم ملابسهم بشكل غير متوقع، ولا تعرف أبدًا مدى سرعة نموهم.

معدات رياضية

يعد شراء المعدات الرياضية المستعملة أمرًا رائعًا، ومن المؤكد أنك ستستمتع بها، إن السعر الأرخص للعناصر سيجعل كل شيء يستحق ذلك.

آلات موسيقية

لا تزال معدات الموسيقى المستعملة تحتفظ بقيمتها على الرغم من أنها أرخص بكثير إذا حاولت شراءها جديدة.

أجهزة الكمبيوتر

إذا كنت لا تريد إنفاق الكثير من المال على جهاز كمبيوتر جديد، فالقطعة المستخدمة ليست خيارًا سيئا، إذا تم ترميمها جيدًا، فلن تدرك أنك تستخدم جهاز قديمًا.