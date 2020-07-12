من هي نجمة بوليوود آيشواريا راي بعد اصابتها كورونا ؟

علاقات و مجتمع

بعد الخضوع للفحوصات الطبية، أثبت إصابة نجمة بوليوود، آيشواريا راي، وابنتها بفيروس كورونا، بعد يوم من نقل زوجها الممثل الهندي أبهيشيك، ووالده أميتاب باتشان، للمستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتهم بالفيروس.

ووفقا لوكالة رويترز، قال راجيش توب، وزير الصحة بولاية ماهاراشترا، اليوم الأحد، في تغريدة على "تويتر" إن الفحوص أثبتت إصابة آيشواريا وابنتها البالغة من العمر 8 سنوات.

ولم يتضح ما إذا كانت نُقلت إلى المستشفى مثلما نٌقل أميتاب وأبهيشيك أمس السبت، بعد ظهور أعراض خفيفة عليهما.

وقال مسؤولون في المستشفى والسلطات الصحية في الهند، في وقت سابق اليوم الأحد، إن أميتاب وأبهيشيك في حالة مستقرة.

وعملت آيشواريا (46 عاما)، التي سبق أن فازت بلقب ملكة جمال العالم، في عدد من أفلام بوليوود وهوليوود.

أيشواريا راي صاحبة 46 عاما هي ممثلة وعارضة أزياء هندية فازت بلقب ملكة جمال العالم في عام 1994.

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وإضافة لامتلاك "راي" لجائزتين في التمثيل وجائزة من الحكومة الهندية، تم تسميتها من قبل وسائل الإعلام الهندية والدولية بـ "أجمل امرأة في العالم".

كانت آيشواريا أول ممثلة هندية تصبح عضوًا في لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي.

ولدت في عائلة ناطقة بلغة التولو في مانغلور، كارناتاكا، والدها كريشناراج كان عالم أحياء في الجيش.

كانت تطمح آيشواريا في البداية لأن تصبح مهندسة معمارية، فالتحقت بأكاديمية Rachana Sansad Academy للعمارة في مومباي، ومع ذلك فقد تخلت عن دراستها للعمل كعارضة أزياء.

وفي عام 1997، قدمت أول تجربة تمثيل لها في فيلم Iruvar .

وكان آخر عمل لراي في عام 2016 هو Ae Dil Hai Mushkil، والذي نال مراجعات إيجابية عن أدائها.

في عام 1999 واعدت آيشواريا راي ممثل بوليوود سلمان خان وانتهت علاقتهما في عام 2002 بسبب "الإساءة اللفظية والجسدية والعاطفية" من طرف خان، ثم واعدت الممثل فيفيك أوبيروي في عام 2004.

تعرفت على الممثل ابهيشيك باتشان أثناء تصوير "دوم 2" وتم الإعلان عن خطوبتهما في يناير 2007، وتزوجا في 20 أبريل 2007 في مومباي. رزقا ب ابنة اسمها أرادهيا في 16 نوفمبر 2011.

راي هي أول ممثلة من بوليوود تحصل على تمثال شمع لها في متحف مدام توسو وأول ممثلة هندية تشارك في برنامج أوبرا وينفري الشهير.

كما أن راي هي الممثلة الوحيدة التي تلقت دعوة من الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لتناول العشاء عندما زار الهند، لكنها لم تتمكن من الحضور.

يذكر أن الهند سجلت اليوم الأحد، زيادة قياسية في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى نحو 850 ألفا، مما أجبر السلطات على إعادة فرض إجراءات عزل جزئية في بعض المناطق المكتظة بالسكان.