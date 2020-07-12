هذه أبرزفساتين خطوبة باللون الزهري بوحي من النجمات

كوني ملكة متوجة على عرش الأنوثة في يوم الخطوبة، واختاري واحداً من أجمل فساتين خطوبة زهري 2020، حيث أنه اللون المفضل لمختلف النساء ويمنحك إطلالة رومانسية جذابة.

جمعنا لكِ أجمل فساتين زهري اعتمدتها النجمات في مختلف المناسبات لتستلهمي منها إطلالتك يوم الخطوبة.

فستان كلوي بينيت Chloe Bennet

ظهرت النجمة كلوي بينيت Chloe Bennet بفستان زهري ناعم بقبّة القلب وأكمام واسعة منفصلة عن الفستان وتنورة A Line بثنيات وطيّات.

فستان بريانكا شوبرا Priyanka Chopra

أيضًا اعتمدت النجمة بريانكا شوبرا Priyanka Chopra فستان زهري مفعمة بالأنوثة بقصّة تبرز انحناءات الجسم مع أكتاف منسدلة.

فستان هايلي بالدوين Hailey Baldwin

بدرجة داكنة من الزهري، تألقت هايلي بالدوين Hailey Baldwin بفستان يجمع بين الفخامة والأنوثة، حيث أنه بقماش برّاق وبصيحة الـHigh Low الرائجة.

فستان سارة هيلاند Sarah Hyland

يتناسب فستان سارا هيلاند Sarah Hyland مع العروس الناعمة التي تبحث عن إطلالة جذابة ولافتة، حيث أنه مطرز بالورود على الصدر مع تنورة منفوخة.

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فستان سكارليت جونسون Scarlett Johansson

جمع فستان سكارليت جونسون Scarlett Johansson بين الأنوثة والفخامة، وهو بحمّالات رفيعة ومرصع بتطريزات برّاقة مع الريش على التنورة.

فستان صوفيا كارسون Sofia Carson

تصميم يذكرنا بفساتين أميرات القصص الخيالية، وهو فستان زهري منفوش بطبقات التول ومزين بالريش على الصدر.

فستان صوفي تارنر Sophie Turner

ظهرت النجمة صوفي تارنر Sophie Turner بإطلالة بسيطة وناعمة بفستان زهري بقصّة عمودية مع قبّة القلب وحزام حول الخصر.

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