الشعر من أهم علامات الجمال التي تميز المرأة، لذا ينبغي عليها العناية الخاصة بالشعر لتفادي تساقطه، وسوف نقدم من خلال هذا الموضوع وصفات سحرية ستمكنك من الحصول على شعر كثيف وطويل. وصفة البيض وزيت جوز الهند مكونات الوصفة: بيضة مخفوقة ٢ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ٢ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند ملعقة كبيرة من العسل. طريقه التحضير والاستخدام: اخلطي المكونات جيداً حتى تحصلي على خليط كريمي طبقي الخليط على شعرك من الجذور إلى الأطراف اتركي الخليط على شعرك وتدليكه ربع ساعة ثم اتركيه لمدة نصف ساعة أخرى اغسلي شعرك جيداً بالشامبو المناسب ننصحك بتكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج. وصفة زيت اليقطين وزيت الخروع مكونات الوصفة: ربع كوب من زيت اليقطين. Advertisements ٢ ملعقة كبيرة من زيت الخروع ٢ملعقة كبيرة من زيت النعناع. طريقة التحضير والاستخدام: امزجي زيت اليقطين مع زيت الخروع وزيت النعناع جيداً احفظي الخليط في زجاجة نظيفة ثم ضعيها في حمام مائي دافئ. قومي بتمشيط شعرك من الخلف إلى الأمام طبقي الوصفة على شعرك من الجذور إلى الأطراف مع التدليك لمدة ١٠ دقائق. اتركي الوصفة على شعرك لمدة ليلة كاملة ثم اشطفيه في صباح اليوم التالي. اغسلي شعرك بالشامبو المناسب ننصحك بتكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج قد يهمك أيضا: ضعي القهوة في الشامبو وشاهدي ما يحدث لشعرك 5 أسباب تجذب الرجل إلى المرأة ذات الشعر القصير

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كانت هذه تفاصيل خبر إليكِ أفضل الوصفات السهلة لتكثيف الشعر قبل حفل الزفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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