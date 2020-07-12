أصالة تحذف طارق العريان عقب 7 شهور من الطلاق.. والأخير يتابع (صور)

علاقات و مجتمع

عقب مرور 7 شهور على إعلانها طلاقها رسميا، قررت الفنانة السورية أصالة نصري، إلغاء متابعة المخرج طارق العريان، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، دون تدوين تبرير ذلك.

ولم تقدم الفنانة السورية على تلك الخطوة طوال فترة توتر علاقتها مع "العريان" وإعلانهما الطلاق، إلا أنها فعلت ذلك بالرغم من تأكيدها في تصريحات إعلامية عبر برنامج "et بالعربي" على MBC، أنها تفتقد طليقها بشدة.

وفي المقابل، لا يزال المخرج يتابع طليقته السورية حتى الآن، عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

تفاصيل طلاق أصالة وطارق العريان

عقب 4 شهور من أحاديث غامضة عن توتر علاقتها بـ"العريان"، أعلنت الفنانة انفصالها رسميًا عن انفصالها في مطلع يناير الماضي، عبر حسابها بـ"إنستجرام"، قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي".

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وأضافت: "أتمنى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت، ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف".

ونشر المخرج صورة تجمعه بطليقته أصالة، عقب إعلانها الانفصال عبر "إنستجرام"، وكتب عليها: "للأسف وصلنا إلى نهاية، سأظل أحترم هذه الروح الجميلة، وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد"، عقب إعلان المطربة انفصالهما في منشور عبر "إنستجرام"، مطالبة الجمهور والإعلام عدم "الخوض في تفاصيل حياتها الشخصية".

أكدت مصادر مقربة من "أصالة" لـ"الوطن" في وقت سابق، أن "العريان" ارتبط بفنانة شابة، شاركت في الجزء الثاني من فيلم "أولاد رزق 2"، كضيفة شرف، ما تسبب في توتر العلاقات بين الزوجين، وانفصالهما، مشيرين إلى أن نسرين طافش "بريئة" من تلك الاتهامات، والتي سبق أن نفت تلك الشائعات في العديد من التصريحات الصحفية.