اعتقد جمهورها أنها ماتت.. حكاية اختفاء الفنانة السورية صباح السالم بعد تداول صورها

علاقات و مجتمع

بعد سنوات من الاختفاء واعتقاد البعض أنها اعتزلت أو رحلت عن عالمنا، عادت من حديد الفنانة السورية صباح السالم للظهور على الساحة وذلك بعدما تغيرت ملامحها وهو ما شكل صدمة للجمهور العربي.

وصباح التي تبلغ من العمر 63 عاماً، باتت حديث منصات التواصل الاجتماعي الذي قارن بين ملامحها في مرحلة الشباب عندما كانت تشع أنوثة وجمالاً وحيوية واليوم بعد أن ظهرت عليها علامات تقدم العمر.

استنكار البعض أن "صباح" لازالت حيه، دفعها للخروج عن صمتها لتوضح أسباب اختفاءها طيلة هذه المدة وذلك من خلال حوار صحفي، مؤكده أنها عاشت أياما صعبة جدا بعد سجنها سنوات طويلة بسبب أحكام كيدية لفّقت لها.

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ووفقا لـ"العربية"، بدأت الحكاية بعدما كشفت الفنانة السورية خريجة كلية الصيدلة، صفقات مشبوهة في مصنع أدوية كانت تعمل به في سوريا، لينتقم منها مدير المعمل بأن دسّ لها مادة الهيروين المخدرة في فناجين القهوة الخاصة بها عبر عملائه، ما تسبب بإدمانها، وبعد تأكد مجلس الإدارة من إدمانها للمواد المخدرة، عرض عليها المسؤول توفير تلك المواد مقابل صمتها عما يجري في المعمل.

وقالت السالم: "عشت تجربة لا أحسد عليها في الإدمان على المواد المخدرة، جعلتني أتراجع صحيا عاما بعد عام"، وذلك ضمن مقابلة مع موقع "اندبندنت عربية".

وأكدت الفنانة السورية، أن من ساعدوها على الإدمان قدّموا فيها بلاغا ووصلت إلى فرع مكافحة المخدرات، وهناك عرض عليها ضابط في الفرع عرضا غير أخلاقيا مقابل عدم إلقاء القبض عليها، وعندما رفضت قام بتلفيق عدة تهم لها، وضعتها بالسجن لأكثر من 12 عاما، ثم حكم عليها بالإعدام إلى أن صدر عفو رئاسي لتصبح عقوبتها السجن مدة 15 عاما، ثم خففت لتصبح 8 أعوام.

وعن دور النقابة، أشارت السالم إلى أن نقابة الفنانين، لم تساهم في حمايتها أو تقديم الدعم لها، بل قامت بفصلها بسبب عدم دفعها رسوم الاشتراك السنوية.

ومن أشهر أعمال صباح السالم والاي حققت نجاحا كبيرًا فيلم "الحدود" تأليف وسيناريو وحوار الكاتب محمد الماغوط عام 1984، حيث ظهرت فيه إلى جانب الفنان القدير دريد لحام بشخصية الصحفية، وبعدها قدمت شخصية هند في الفيلم المصري "الرقص مع الشيطان" عام 1993 من تأليف الكاتب محمد خليل الزهار وإخراج علاء محجوب وإنتاج المؤسسة المصرية العامة للسينما.

كما سطع اسمها من خلال مشاركتها في العديد من المسلسلات الدرامية الناجحة، ومن أبرزها: "وجوه وأقنعة" و "أوراق امرأة"، و"الطبيبة" عام 1988، و"شجرة النارنج" عام 1989، و"أصايل" عام 1990، و"سكان الريح" عام 1992 و"طقوس الحب والكراهية" عام 1995، و"أهل وحبايب" عام 1999.