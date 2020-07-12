لـ7 أسباب.. السنة الأولى من الزواج هي الأصعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب.. سيد متولي

بمجرد انتهاء احتفالات الزفاف ومرحلة "شهر العسل"، ستصطدم بالواقع، حتى إذا كانت أيامك الأولى في عش الزوجية مليئة بالحب والأوقات الجميلة.

وستجد عدة عوامل تجعل السنة الأولى من الزواج قد تكون صعبة، مثل التكيف مع نمط الحياة الجديد، الذوق، الآراء، نستعرضها كالتالي، وفقا لموقع boldsky.

مسؤوليات متنوعة

الزواج لا يتعلق فقط بالاحتفالات والملابس الجديدة والمجوهرات والتمتع، بل أيضًا بالمسؤوليات التي لا تنتهي، فمن المفترض أن تعتني بأسرتك وزوجك، وبالطبع العمل المنزلي، في حال كنت امرأة، سيتعين عليك رعاية عائلتك وإبقائهم سعداء.

بيئة جديدة

إذا كنت امرأة، فإنك ستنتقلي إلى منزل زوجك، إلى بيئة جديدة تمامًا بعيدًا عن والديك وأحبائك، نظرًا لانتقالك إلى منزل جديد والتعامل مع عائلة جديدة، فقد تواجهي بعض المشاكل في التكيف معها، قد تستغرقي وقتًا أطول للتعود على التغيير الجديد.

ثقافات وعادات جديدة

بعد انتقالك للعيش مع عائلة جديدة، مع مرور الوقت، سيكون عليك التعرف على ثقافتهم، قد يتوقع منك شريك حياتك التعود على ذلك في غضون أيام قليلة، ولكن قد لا تتمكني من ذلك، وهذا يمكن أن يسبب لك بعض المشاكل.

توقعات مختلفة

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لديك توقعات مختلفة لتحقيقها

قد يكون لدى أصهارك وزوجك توقعات مختلفة منك، مثل رعاية زوجك والأشخاص الآخرين في عائلتك، قد يريدون منك إنجاب أطفال في أقرب وقت ممكن، فقد يتوقع منك الناس أن تطبخي من أجل العائلة، وتقومي بالأعمال المنزلية، وتعطي المزيد من الوقت للعائلة وأكثر من ذلك بكثير، معًا، كل هذا يمكن أن يجعلك تشعرين بالإرهاق وقد لا تبدو الأمور سهلة بالنسبة لك.

عدم قضاء وقت كافي مع شريكك

قد لا تقضي وقتا كبيرا مع زوجتك

أثناء الزواج، قد تعتقد أنه يمكنك قضاء وقت كافٍ مع شريك حياتك، لكن هل تعلم أن الأمر يمكن أن يكون عكس ذلك تمامًا؟ قد يكون لديك العديد من الضيوف والأقارب في الأيام الأولى من زواجك، علاوة على ذلك، قد تكون مشغولا بسبب العمل، وبالتالي، قد لا تتمكن من قضاء الوقت الكافي مع زوجتك.

معرفة نقاط الضعف

نقاط ضعف كل منكما ستنكشف، بعد أن تقضيا بضعة أشهر معًا، قد تتعرفا على بعضكما البعض بطريقة أفضل، وستعرف الجوانب السلبية لشريكك أيضًا، قد يصيبك هذا الأمر أحيانًا بخيبة أمل، قد يكون لديك أيضًا بعض الاختلافات في أفكارك وآرائك.

الصراعات

لا يوجد شخصان متشابهان، وبالتالي، قد تختلف أنت وشريكك في أشياء كثيرة، فمن المحتمل أن يكون لديك بعض التضارب في أفكارك وآرائك، قد لا يتمكن كلاكما من الاتفاق على نفس الشيء طوال الوقت، قد يكون لديك تفضيلات مختلفة.