أتقني روتين مكياج العيون ببضع خطوات سهلة وبسيطة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يوليو 2020 01:43 مساءً - ينصب التركيز في عالم الجمال حالياً، على العيون بشكل خاص، بسبب اضطرار كثيرات من النساء لارتداء ماسك الوجه بسبب انتشار جائحة كورونا. فإذا كنت ممن يضعن الماسك بشكل يومي، وترغبين في إطلالة أنثوية تلفت الأنظار إليك، نرصد لك في هذا المقال، كيفية إتقان روتين مكياج العيون بخطوات سهلة وبسيطة.



استخدام البرايمر

استخدام البرايمر



إن تحضير العين باستخدام البرايمر بمثابة إنشاء لوحة قماشية ناعمة تمكّنك من الرسم عليها بكل سهولة وإتقان. لذلك، ابدأي مكياج العيون خاصتك باستخدام برايمر عادي، فهو سيجعل ظلال العيون التي ستستخدمينها نابضة بالحياة. من ثم، طبقي الكونسيلر في محيط العين لإخفاء كل الشوائب والعيوب.

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مزج الظلال جيداً

مزج الظلال جيداً



تكمن أهم خطوة في أي مكياج عيون، في إتقان مزج ظلال العيون بشكل جيد. باستخدام فرشاة خلاط، مرري فوق العين الظل الأغمق، ومن ثم طبقي ظل العين الأفتح، وامزجيهما باتجاه خارج العين للحصول على مظهر طبيعي جذاب. وبمجرد إتقان هذه الخطوة، سيكون من السهل عليك إتقان لعبة الألوان وتطبيق رسمات العيون المختلفة.

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تطبيق الأيلاينر

تطبيق الأيلاينر



قد يكون تطبيق الأيلاينر الخطوة الأكثر صعوبة في مكياج العيون. لكن بإمكانك إتقانها من خلال التالي: باستخدام الأيلاينر السائل، ضعي نقاطاً عدة على طول خط الرمش العلوي، من ثم قومي برسم خط مستقيم غير متعرج. وإذا كنت من المبتدئات، استخدمي بطاقة أو شريطاً لإنشاء خط أيلاينر مستقيم، على أن تبدأي من زاوية العين الداخلية. واحرصي على إزالة أي زاوئد باستخدام فرشاة صغيرة متخصصة.



العناية بالرموش

العناية بالرموش



العناية بالرموش هي أفضل طريقة لتحسين أي مظهر. فللحصول على تأثير طبيعي، قومي بثني رموشك باستخدام مكبس الرموش. من ثم، ضعي طبقتين من الماسكرا على الرموش العلوية والسفلية.



تنظيف الزوائد

تنظيف الزوائد



بعد الانتهاء من تطبيق مكياج العيون، تأتي خطوة تنظيف الزوائد، والتي يمكنك القيام بها بسهولة، عن طريق وضع كمية قليلة من الكونسيلر على فرشاة صغيرة وتمريرها تحت العين بالقرب من الرموش السفلية، من ثم مرريها عند حافة العين لرفع العين والتخلص من الزوائد والشوائب.

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