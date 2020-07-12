تسريحات شعر مرحة وحيوية من إنستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يوليو 2020 01:43 مساءً - تضغى أجواء السهر والشاطئ والرحلات في الصيف، لذلك تحتاج المرأة خلال أجواء هذا الفصل الحارة الى تسريحات شعر مرحة وحيوية ولا تحتاج الى الكثير من الوقت للحصول عليها. انطلاقاً من ذلك، رصدنا لك مجموعة تسريحات شعر ناعمة وعملية جداً من إنستقرام، تمنح الشعر حجماً وكثافة، فاختاري من بينها ما يناسبك.



تسريحة الضفائر الفرنسية

تسريحة الضفائر الفرنسية



إنها تسريحة رومانسية وأنثوية وناعمة، وملائمة جداً لفصل الصيف، حيث تمنع شعرك من التطاير الناتج من التعرق والرطوبة. وهي ترتكز على تقسيم الشعر الى نصفين متساويين، ومن ثم جعل كل قسم على شكل ضفيرة كبيرة منسدلة على الظهر. واتركي بعض الخصلات الناعمة منسدلة على جانبي الوجه.

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تسريحة الكعكة المنخفضة

تسريحة الكعكة المنخفضة



إذا كنت من صاحبات الشعر الطويل والكثيف، وترغبين في تسريحة أنثوية مريحة وناعمة، فإن تسريحة الكعكة المنخفضة ذات الحلقة الواحدة تشكل خياراً رائعاً لك. شدّي شعرك كله الى الوراء عند مؤخرة العنق، واجعليه على شكل كعكة. من ثم، ضعي القليل من جل الشعر على راحتي يديك وطبقيه على الشعر من الأمام الى الخلف.



تسريحة الشعر المنسدل مع البوندانا

تسريحة الشعر المنسدل مع البوندانا



إن كنت من صاحبات الشعر الناعم والخفيف، اتركي شعرك منسدلاً من الخلف على الظهر، وغطي الجزء الأمامي منه ببوندانا ذات ألوان حيوية ملائمة لأجواء الصيف، واربطيه بأسلوب ناعم عند مستوى الرقبة. علماً أن تسريحة الشعر المنسدل مع البوندانا مناسبة جداً لسهرات الصيف وأجواء البحر والشاطئ.

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تسريحة الكيرلي الفوضوية

تسريحة الكيرلي الفوضوية



هذه التسريحة ملائمة جداً لذوات الشعر الخفيف والكيرلي، كونها تجعل الشعر يبدو أكثر حجماً وكثافة. وهي ملائمة جداً للفتيات كونها شبابية وعفوية وتناسب أوقات النهار. اغسلي شعرك وجففيه بمجفف الشعر، ومن ثم ضعي القليل من رذاذ الشعر واتركي شعرك منسدلاً بشكل فوضوي.



تسريحة الشعر المبلل

تسريحة الشعر المبلل



إنها تسريحة شعر صيفية حيوية جداً، وتمنح المرأة مظهراً طبيعياً جذاباً، إضافة الى أنها تمنح الشعر الحجم والكثافة. وهي ملائمة لأجواء الشاطئ، والعطلات... اغسلي شعرك وطبقي عليه القليل من موس الشعر، من دون إثقاله، واتركيه الى أن يجف بمفرده.

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