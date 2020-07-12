بالصور.. فنانة تثير الجدل حول ارتباطها بوائل كفوري: يا روحي وضلي

علاقات و مجتمع
رسالة غزل مقتضبة للفنان اللبناني وائل كفوري، أثارت بها المغنية الشابة شيرين سايس الجدل حول ارتباطهما، عقب نشرها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وقالت المغنية الشابة: "صرنا أنا وإياك أكتر من صحبة.. يا ضلي يا روحي"، مرفقة "إيموشن" قلب، وصورة تجمعها به، مطلة بأزياء بدون أكمام ومكشوفة الصدر، تجمع بين الأبيض والأسود، مع شعر أشقر منسدل، بينما أطل المطرب ببدلة كلاسيكية سوداء.
وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المادة المصورة، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "الصورة تجنن"، و"فرحان علشانكم جدا"، و"يا ترى الفرح أمتى".
طلاق وائل كفوري من أنجيلا بشارة
وكانت ريما نجيم، صديقة الفنان وائل كفوري، أعلنت في يونيو 2019، خلال برنامجها "ريما نجيم شو"، المذاع عبر أثير "صوت الغد"، انفصال المطرب عن زوجته أنجيلا بشارة، قائلة: "الدنيا قامت ولم تقعد بسؤالها إذا أرادت نوال الزغبي من وائل كفوري الارتباط به هل توافق أم لا وأجابت بأنها توافق، فنوال الزغبي غير مرتبطة"، معلنة بذلك انفصالها رسميا عن المطرب اللبناني.
وأضافت إنها أعلنت الأمر بناء على رغبة وائل كفوري نفسه، متابعة: "هو حسمها وقالي احسميها على الهواء، أشكرك على ثقتك ومحبتك"، وأرفقت الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت: "صديقي الله يخليلك عيلتك الحلوة، ويعطيك فرح وسعادة على قد ما بتستاهل رغم كلّ شي صار"، وأغلقت التعليقات.
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