3 وصفات طبيعية لتنظيف والعناية بالبشرة

العناية بالبشرة من الأكثر الأمور التي تهتم بها النساء، وغالبًا ما يلجأن للمواد الكيميائية غير مدركين آثارها الضارة على الجسم والبشرة، وفي الوقت ذاته، توجد بعض المنتجات الطبيعية التي يمكن استخدامها دون إضرار بالبشرة.
وقال دينيس جروس، طبيب أمراض جلدية التجميلية في مدينة نيويورك، إن الإفراط في تقشير الوجه والبشرة عن طريق المركبات والمنتجات الكيميائية، تسبب أمراض وأعراض خطيرة عديدة مثل الجفاف المفرط والتهيج والاحمرار والحساسية للبشرة، بحسب ما ذكرته "سبوتنيك".
وعرض الموقع 3 وصفات طبيعية يمكن تحضيرها في المنزل لبشرتك، دون آثار جانبية تضر بالبشرة.
دقيق الحمص
يمكن استخدام دقيق الحمص كمقشر لفترة طويلة جدًا في العلاجات المنزلية للعناية بالبشرة، وتساعد الحبيبات الصغيرة على فتح المسام وتنظيف بشرتك عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة والأوساخ.
بذور الكتان
تعتبر بذور الكتان مكونًا صحيًا للغاية لتضمينها في نظامك الغذائي، ويمكن أن تعمل أيضًا كمقشر رائع لبشرتك، ويجب أن يتم طحنها لصنع مسحوق خشن، يمكن أن يساعد في تنظيف بشرتك بشكل أفضل.
القهوة
تتعدد مهام القهوة إذ أنها تساعد على الإيقاظ، وأيضًا تستخدم في إزالة الأوساخ من البشرة وتنظيفها.
ويمكن استخدام مسحوق القهوة لفرك وجهك ورقبتك.
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