نورهان تحتفل بعيد ميلاد ابنها الوحيد: نور عيوني وأول فرحتي

علاقات و مجتمع
احتفلت الفنانة نورهان، بعيد ميلاد ابنها الوحيد "معاذ"، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام.
ونشرت نورهان صورة تجمعها بابنها الوحيد، موجهة إليه رسالة: "ابني وابن عمري وحبيبي وراجلي وضنايا وأول فرحتي وكل اللي ليا واللي عايشة عشانه.. اللهم بارك فيك.. مشوار طويل يا قلب ماما دعيت ربنا يقدرني عليه كنت خايفة مقدرش اتحمل المسؤولية لوحدي بس ربنا منّ عليا بفضله واتحملت لانه عالم أنك نور عيوني من جوه".
وتفاعل معها المتابعين في تعليقاتهم، التي جاءت من بينها تساؤل أحدهم حول إذ كان ابنها شارك مع الفنان تامر حسني في فيلمه "عمر وسلمى"، لتنفي "نورهان" قائلة: "لأ مش هو".
يذكر أن نورهان شاركت في موسم رمضان الماضي، بمسلسل "ليالينا 80" من بطولة إياد نصار، وغادة عادل، وخالد الصاوي، وصابرين.
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