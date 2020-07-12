بعد سيل من الشائعات.. المتحدثة باسم الرئيس الأوكراني تنفي حملها منه

علاقات و مجتمع

بعد سيل من الشائعات حول وجود علاقة بينهما، نفت المتحدثة باسم الرئاسة الأوكرانية، يوليو مينديل، صحة التقارير الإعلامية حول حملها من رئيس البلاد، فلاديمير زيلينسكي.

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ونشرت مينديل، تصريح مصور اليوم السبت، على حسابها الرسمي في موقع إنستجرام: "لكل خبر زائف اسمه.. نشر على موقع القناة الـ24 مقال يحتوي على أسماء أكبر مؤلفي الأخبار الزائفة في هذا العام".

واستكملت مينديل: "اقرؤوا وفكروا وتذكروا: (الحكمة تقول) أنت ما تأكل.. وخاصة عندما يدور الحديث عن المعلومات احترموا الآخرين، والأهم احترموا أنفسكم!".

ونشرت القناة الـ24 الأوكرانية، في وثت سابق تقريرا تحدثت خلاله عن وجود علاقات حميمية بين زيلينسكي ومينديل، ما نتج عنه حمل المتحدثة باسم الرئاسة الأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

واستند التقرير إلى تصريحات رومان ريفيجوك، مؤسس الحركة السياسية الداعمة للرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو.