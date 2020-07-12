الامارات | العثور على جثة طفلتين يشتبه أن والدهما خطفهما في كندا

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شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة طفلتين يشتبه أن والدهما خطفهما في كندا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثرت الشرطة الكندية، أمس السبت، على جثة طفلتين بعد ثلاثة أيام من البحث في مقاطعة كيبيك، فيما تواصل التفتيش عن والدهما الذي يشتبه في أنه خطفهما.
وأعرب رئيس وزراء كيبيك فرنسوا لوغو عن حزنه، واصفاً وفاة الطفلتين البالغتين 11 و6 سنوات بأنها «مأساة وطنية».
وأضاف في تغريدة متوجهاً إلى والدة الطفلتين «كيبيك برمتها تبكي معك».
وكانت شرطة المقاطعة أطلقت الأربعاء الماضي عمليات بحث في منطقة واسعة جنوب مدينة كيبيك بعد اختفاء الطفلتين برفقة والدهما مارتان كاربانتييه البالغ 44 عاماً والمنفصل عن والدتهما.
ورصدت سيارة كاربانتييه وقد تعرضت لأضرار مساء الأربعاء الماضي في ظروف غامضة. وكانت السيارة قد انقلبت مرات عدة، وقد وجدها عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى المكان خالية من الركاب، ولم يعثروا على أي شخص في جوارها.
واستعانت بوسائل كبيرة في هذه المنطقة الحرجية بحثاً عن الطفلتين ووالدهما مع دوريات على جياد وآليات رباعية الدفع ومروحية. وشارك أيضاً كثيرون من المتطوعين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.