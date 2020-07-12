مكمل غذائي فعال لإنقاص الوزن.. تعرف عليه



محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يرغب الجميع بتحقيق الوزن المثالي ولكن بالنسبة للعديد من الناس، تقف كل من العقبات الجسدية والعقلية في طريقهم.

وكشفت الأدلة أنه بمجرد تحديد ما تأكله وما يجب تجنبه، يمكن الوصول إلى الهدف النهائي بسهولة أكبر.

ويتمثل أحد العناصر، التي يُنصح بإضافتها إلى النظام الغذائي، في السيلليوم، وهو مكمل قائم على الألياف مشتق من بذور عشب بلانتاغو أوفاتا، وفقا لموقع" روسيا اليوم".

وتعد الألياف القابلة للذوبان، النوع الذي يمتزج مع الماء في القناة الهضمية، مشكلا مادة تشبه الهلام.

وتظهر الأبحاث أن الألياف التي تشكل مركبات لزجة، بما في ذلك السيلليوم، يمكن أن تساعد في التحكم في الشهية وتساعد على فقدان الوزن.

ويعتقد أن السيلليوم يساعد على التحكم في الشهية عن طريق إبطاء إفراغ المعدة وتقليل الشهية، ما يدعم فقدان الوزن.

وكشفت دراستان عن خصائص حرق الدهون الناتجة عن السيلليوم.

ووجدت إحدى الدراسات أن تناول ما يصل إلى 10.2 جرام من السيلليوم قبل الإفطار والغداء، أدى إلى انخفاض كبير في الجوع والرغبة في تناول الطعام وزيادة الشعور بالامتلاء بين الوجبات، مقارنة بالعلاج الوهمي.

وأظهرت دراسة أخرى أن مكملات السيلليوم بمفردها، بالإضافة إلى إقرانها بنظام غذائي غني بالألياف، أدى إلى انخفاض كبير في الوزن، ومؤشر كتلة الجسم، ونسبة الدهون في الجسم.

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ومع ذلك، أشارت مراجعة حديثة لـ 22 تجربة إلى عدم وجود تأثير عام للسيلليوم على وزن الجسم، أو مؤشر كتلة الجسم أو محيط الخصر.

ولا توجد قاعدة واحدة تنطبق على الجميع، ولكن لفقدان الوزن بمعدل آمن ومستدام من 0.5 إلى 1 كج في الأسبوع، ينصح معظم الناس بتقليل استهلاكهم من الطاقة بمقدار 600 سعرة حرارية في اليوم، وفقا لـ NHS.

وبالنسبة لمعظم الرجال، هذا يعني استهلاك ما لا يزيد عن 1900 سعرة حرارية في اليوم، وبالنسبة لمعظم النساء، لا يزيد عن 1400 سعرة حرارية في اليوم.

وتنصح إدارة الصحة الوطنية البريطانية (NHS) بأن "أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي استبدال الخيارات الغذائية غير الصحية وذات الطاقة العالية - مثل الوجبات السريعة والأغذية المصنعة والمشروبات السكرية (بما في ذلك الكحول) - بخيارات صحية". وينبغي أن يتكون النظام الغذائي الصحي من:

• الكثير من الفاكهة والخضروات.

• الكثير من البطاطس والخبز والأرز والمعكرونة وغيرها من الأطعمة النشوية (من الأفضل اختيار أنواع الحبوب الكاملة).

• بعض منتجات الألبان.

• بعض اللحوم والأسماك والبيض والفاصوليا وغيرها من مصادر البروتين غير الألبان.

• كميات صغيرة من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسكر.

وحاول تجنب الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الملح لأنها يمكن أن ترفع ضغط الدم، الأمر الذي يمكن أن يشكل خطرا على الأشخاص الذين يعانون من السمنة.