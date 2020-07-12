بعد ظهور قضية "الطالب المتحرش".. ضحايا ومشاهير يتحركون ضد التحرش الجنسي

علاقات و مجتمع

أحمد بسام زكي، المعروف إعلاميًا بـ"الطالب المتحرش"، واقعة أثارت جدلا كبيرا على منصات "السوشيال ميديا"، كانت بدايتها من خلال شهادات الضحايا عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومع سرعة انتشارها وتشابك الخيوط، تدخلت الجهات الأمنية وأمر النائب العام بالتحقيق في صحة الواقعة.

ومع القبض على "الطالب المتحرش" وحبسه بعدما قدمت فتيات شهادتهن في الواقعة المثيرة للغضب، وأثارت التعاطف مع الضحايا، بدأ الكثيرون يدونون شهادتهم في قضايا التحرش والاعتداء الجنسي.

رانيا يوسف تفضح متحرشين

الفنانة رانيا يوسف كانت من وثقت شهادتها في تعرضها للتحرش، إذ نشرت رسائل من جمهورها وردتها بر تطبيقق "إنستجرام"، تحمل هجومًا وسباب بألفاظ غير أخلاقية تعرضت لها الفنانة.

وجاء توثيق "يوسف" بعد حديثها عن مواجهتها للتحرش اللفظي يوميًا، الذي قالت فيه "أنا أواجه التحرش اللفظي يوميًا عبر منصات حساباتي الرسمية، وأيضًا الإيميل الخاص، الذي تأتي عليه أعداد كبيرة من رسائل التحرش اللفظي".

ونشرت "يوسف" صور المتحرشين بها عبر حسابها على "إنستجرام"، ولا تزال تسير على خطوتها في فضح المتحرشين.

متحرش يعتذر لضحايا.. وإحداهن تفضحه

"اعتراف بالخطأ واعتذار".. عنوان منشور تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص اعترف برتكابه وقائع تحرش واعتداء جنسي، فهي المرة الأولى التي يخرج فيها المتحرش معلنًا ما اقترفه من جرائم في حق النساء، لكن المفاجأة جاءت عبر راوية إحدى ضحاياه لما حدث، موضحة أسبابه للاعتذار غير المقبول، بحسب شهادتها.

البداية من راوية شخص يدعى محمد ناجي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، متحدثًا عن قدوم اللحظة التي وجب فيها الحديث عما فعله، بعد تأجيل كثير، أرجعه بسبب الخوف على سمعته وصورته أمام معارفه والعاملين معه.

وعبر منشوره قدم "ناجي" اعتذاره للسيدات اللائي تعرضن للأذى والتعدي على يديه، لافتا إلى أن الاعتذار لم يكن كافيا بالنسبة له حيث طلب من إدارة عمله بتحويله إلى التحقيق، مؤكدا تحمله للنتيجة أيًا كانت.

ووسط موجة الغضب والسخرية التي طالت "ناجي"، جاءت شهادة إحدى ضحاياه وتدعى إسراء سراج الدين، كشفت خلال منشور لها عبر حسابها على "فيس بوك"، عن السبب الذي دفع "ناجي" للاعتذار.

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تحدثت "إسراء" عبر حسابها بأنها تعرضت منذ 5 سنوات لحادث "اعتداء بدني صاحبه تعنيف نفسي" من صاحب الاعتذار، حسب وصفها.

وتابعت إسراء بأنها قررت منذ أيام عدة وضع حد للأذى الذي تتعرض له السيدات على يد "ناجي"، وهو ما جعله يرغب في التواصل معها، عن طريق صديقة مشتركة، ليعلن عن ندمه، لكنها قررت الرفض.

إيمي: تعرضت للاغتصاب على يد خاليها الاثنين

"أنا بقالي 17 سنة بعاني من أزمة نفسية، وبتابع مع 2 دكاترة نفسيين، والاتنين مشخصيني إني مصابة باكتئاب حاد يؤدي للانتحار".. كلمات بدأت بها فتاة تدعى إيمي علي، حديثها في مقطع فيديو "لايف"، راوية أنها حاولت الانتحار مرتين، عن طريق تناول 20 قرصا وقطع شرايين اليد، بسبب معانتها من للاغتصاب في عمر الـ6 سنوات، على يد خاليها الاثنين، وتعرضها للتحرش من زوج والدتها.

واستغاثت الفتاة بالنيابة العامة للتحقيق بتلك الوقائع، مع استعدادها للمسائلة القانونية، وموافقتها على التوجه إلى الطب الشرعي للكشف عنها، مؤكدة أنها تحدثت مع خالها قبل البث المباشر، لتسأله عن تفكيره في الاعتذار لها، إلا أنه سبها وتوعد بفضحها: "بيقولي كده وهو السبب في اللي حصلي.. أنا هربت من البيت علشان الحق نفسي بالهدوم اللي عليا.. نفسي حد دلوقتي يجيبلي حقي.. أنا كنت بخاف أنام".

عباس أبوالحسن: طبيب يتحرش بالرجال بقاله 35 سنة

وعبر حسابه على فيس بوك، كشف الفنان عباس أبوالحسن، عن واقعة تحرش جديدة، لكن المختلف فيها أن الضحايا كانوا من الشباب والرجال، الذين تعرضوا لهذا الاعتداء على يد طبيب أسنان مشهور، بحسب حديث الفنان.

"يحيا بيننا مجرم جنسي في هيئة دكتور أسنان مشهور، بس شهرته تتلخص على مدى تاريخه كله أكثر من 35 سنةً بالتحرش الجنسي بالمئات من الشباب والرجالة في عيادته وفي الأماكن العامة، وفي معظم الوقائع تعرض فيها للضرب والإهانة ومسح البلاط به، والغريب أنه لا يعترض، ويتلقى جزاءه بمنتهى الأريحية، ولا يرتدع ويدور على ضحية جديدة".. هكذا تحدث "أبو الحسن" عن الطبيب الذي اتهمه بالتحرش.

وأكد "أبو الحسن" أنه يجمع شهادات الضحايا لتحريك الدعوى القضائية ضده: "أعدك أني لدي 6 أشخاص لديهم الشجاعة والوعي بتحريك دعوى قضائية ضدك، وسأجمع عددا آخر من الشهادات ضدك، وسأعمل جاهدا على إيقافك عن العمل وسجنك لتنتهي في مزبلة التاريخ أنت وأمثالك".