عملت مذيعة بالصدفة.. معلومات عن الإعلامية غادة مصلي بعد عقد قرانها

علاقات و مجتمع

في أجواء عائلية مقتصرة على المقربين، احتفلت غادة مصلي مذيعة قناة mbc بعقد قرانها.

ونشرت غادة عبر حسابها على إنستجرام لقطات من كواليس الحدث السعيد، حيث شاركت فرحتها مع متابعيها بعقد قرانها، فنشرت صورا من الحدث السعيد عبر خاصية "ستوريز"، والتي ظهرت فيها مع عريسها وهما ينظران لبعضهما البعض برومانسية، ولقطة أخرى في أثناء وضعه للخاتم في إصبعها، إلى جانب صورة ليديهما بعد ارتدائهما لخاتم الزواج.

وظهرت مصلي بفستان ناعم من اللون الفوشيا المنقط بالكامل بالأسود.

وغادة مصلي هي إعلامية سعودية ولدت في مدينة جدة لأب وأم سعوديين من مكة المكرمة.

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حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال ودبلوم في علم الاجتماع.

عام 2004 بمحض الصدفة في أثناء زيارتها إلى لبنان، كانت جالسة في أحد مقاهي بيروت، ولم يكن ضمن مخططاتها أن تصبح مقدمة تليفزيونية، لكن حين شاهدتها سيدة تعمل في شركة "روتانا" طلبت منها أن تجري اختبارا للمذيعات، وذهبت وهي غير مقتنعة بالأمر لكنها نجحت واستطاعت أن تحقق نجاحاً كبيرا.

بدأت في تقديم البرنامج الشبابي "روتانا كافيه" لمدة 3 سنوات على قناة روتانا موسيقى.

قدمت عددا من الإعلانات التجارية التي لا تتعارض مع تقاليدها كفتاة سعودية من مجتمع محافظ أولها كان لأحد مساحيق التنظيف.

انتقلت عام 2008 لشاشة "إل بي سي" الفضائية اللبنانية؛ لتقديم برنامج "عيشوا معنا" بمشاركة علي العلياني، ومنى سراج لتنفرد بعده بتقديمه وحدها الذي اختص بالقضايا التي تخص المجتمع السعودي على جميع الأصعدة، استمر البرنامج نحو 3 سنوات ليتوقف بعد الخلافات التي حلت في المؤسسة اللبنانية للإرسال وفض شركة باك وانفصال القناتين الأرضية والفضائية.

انتقلت عام 2010 لقناة "الآن" التي تبث من الإمارات العربية المتحدة حتى مايو 2011، حيث قدمت برنامج بعنوان "حياكم الموجه للرجل والمرأة".

وعينت مستشارة في مهرجان الأعلام العربي عام 2013.

في مارس 2015، أطلت من جديد على قناة "روتانا خليجية" لتقديم برنامج "سيدتي" المختص بشؤون المرأة العربية.

انضمت لأسرة برنامج "صباح الخير يا عرب" لتقدمه بمشاركة بدر آل زيدان وهاني الحامد في مارس 2016، لتلتقي من جديد مع زميلتها لجين عمران بعد 11 عاما من الانطلاقة.

حصلت على عدد كبير من الجوائز ودروع تقدير من مختلف الجهات، حكومية كانت أو خاصة وأبرزها من المستشفى السعودي الميداني، من خلال تغطية عملهم خلال حرب لبنان 2006.

عام 2011 استلمت جائزة «تكريم» لتعزيز السلام: حركة الشباب العربي السلام، إحياءً لذكرى الراحل محمد بو عزيزي، التي تمثل وطنها المملكة العربية السعودية.