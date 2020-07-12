أحمد يونس للآباء: خرجوا أطفالكم.. بانوراما حرب أكتوبر عظيمة

علاقات و مجتمع

شارك الإعلامي أحمد يونس، متابعيه بعدة صور جديدة، برفقة طفله معز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خلال نزهتهما اليوم، داخل بانوراما أكتوبر.

وعلق الإعلامي: "خدت معز ابني وروحت بانوراما حرب أكتوبر عظمه لا تنتهي، معز النهارده في قمة سعادته، نوعية خروجات مهمة جدا للأطفال، أنا بوديه كل مدة مكان مصري وميكونش حاسس إنه في برامج تعليمية".

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وأضاف الإعلامي: "مش كل الخروجات مولات وسينما وملاهي، في خروجات مهمة جداً لأنها بتبني وبتشكل وعي الطفل".

وعن رد فعل طفله على الزيارة، تابع: "معز النهارده عاوز يكون محارب وطيار مقاتل وسواق على دبابة".

ودون يونس رأيه في المكان بوجه عام، مختتما منشوره: "بانوراما حرب أكتوبر صرح عظيم ما تغيرش عن زمان بل بالعكس تطورت كتير، وبقا فيها عروض 7d والصوت والضوء، والاستقبال والمعامله فوق الهايلة".